Афиша Бишкека на выходные: спектакли, выставки и гонка с препятствиями

27 февраля. Поэтическая фантазия «Евгений Онегин»
В представлении используются не только музыкальное сопровождение и яркая игра актеров, но и видеопроекционные декорации, что создает удивительное ощущение и экскурс не только по страницам произведения, но и по «энциклопедии русской жизни» того периода.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
27-28 февраля. Спектакль «Девки»
Поставлен по одноименной пьесе известного белорусского драматурга, режиссера и актера Дмитрия Богославского. Социальная драма рассказывает о жизни шести студенток иняза, зарабатывающих себе «на панели». Они уверены в моральном оправдании этой ситуации и в том, что впоследствии в их жизни не останется и следа от их поступков.
Творческая группа «705», 19.00.
28 февраля. Мелодрама «Я всю жизнь шла к тебе»
История знакомства двух немолодых людей. Она кассир цирка, приехавшая отдохнуть в санаторий на Рижском взморье. Он — главный врач этого санатория. Все самое хорошее в их жизни уже случилось. Так они думали...
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
Выставки, ярмарки
27 февраля. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
27-28 февраля. Постоянные выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
17 февраля — 15 марта. Выставка «Три мастера, три взгляда»
Экспозиция посвящена юбилярам 2021 года: скульптору — Альбеку Мухутдинову (1936-1990), художникам Сабитжану Бакашеву (1941-1988) и Мурату Бекджанову, которому исполняется 75 лет. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
2-28 февраля. Выставка «Советские ню и другие Ра...»
На персональной выставке Константина Шкурпелы представлены живопись, объекты, инсталляции. Подробнее
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.
27 февраля. Выставка собак
За звание фаворита поборются собаки всех пород. Эксперты: Алена Мартынова и Наталья Парамонова (Казахстан).
Футбольное поле KG Sport, 10.00-19.00.
Концерты, выступления, кинопоказы
24-28 февраля. Фестиваль польских фильмов «Висла»
Зрители смогут увидеть новые польские фильмы. Традиционно в программу включат блок короткометражных фильмов студентов Киношколы Кшиштофа Кесьлевского Силезского университета. Подробнее
Республиканский дом кино имени Чингиза Айтматова.
27 февраля. «Открытый микрофон»
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.
Кафе Chicken Star, 20.00.
27 февраля. Концерт «Лучшая музыка из лучших мультфильмов»
В исполнении Государственного филармонического оркестра Кыргызстана и хора Liberty под управлением Юлии Остапенко прозвучат настоящие саундтреки из всемирно известных анимационных фильмов.
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.
28 февраля. Джем-сейшн
Обязательно приносите свои бубны и барабаны, варганы и трещотки, духовые инструменты, а также хорошее настроение.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
28 февраля. Гонка с препятствиями «ГТО: перезагрузка»
Это соревнование нового формата: сочетание воркаута, кроссфита и бега.
Экстрим-центр On The Wake, 11.30.
Для детей
4 февраля — 15 марта. Выставка динозавров-роботов
Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.
Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.
27 февраля. Сказка «Иван да Марья»
Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
28 февраля. Мастер-класс «Витражные наклейки»
Дети сами сделают свою яркую витражную наклейку. Регистрация по телефону 0220808888.
Кофейня «Три комнаты», 12.00.
28 февраля. Сказка «Красавица и чудовище»
Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
28 февраля. Творческий мастер-класс
Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00, 15.00.