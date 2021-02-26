Афиша Бишкека на выходные: спектакли, выставки и гонка с препятствиями

27 февраля. Поэтическая фантазия «Евгений Онегин»

В представлении используются не только музыкальное сопровождение и яркая игра актеров, но и видеопроекционные декорации, что создает удивительное ощущение и экскурс не только по страницам произведения, но и по «энциклопедии русской жизни» того периода.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

27-28 февраля. Спектакль «Девки»

Поставлен по одноименной пьесе известного белорусского драматурга, режиссера и актера Дмитрия Богославского. Социальная драма рассказывает о жизни шести студенток иняза, зарабатывающих себе «на панели». Они уверены в моральном оправдании этой ситуации и в том, что впоследствии в их жизни не останется и следа от их поступков.

Творческая группа «705», 19.00.

28 февраля. Мелодрама «Я всю жизнь шла к тебе»

История знакомства двух немолодых людей. Она кассир цирка, приехавшая отдохнуть в санаторий на Рижском взморье. Он — главный врач этого санатория. Все самое хорошее в их жизни уже случилось. Так они думали...

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

27 февраля. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

27-28 февраля. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17 февраля — 15 марта. Выставка «Три мастера, три взгляда»

Экспозиция посвящена юбилярам 2021 года: скульптору — Альбеку Мухутдинову (1936-1990), художникам Сабитжану Бакашеву (1941-1988) и Мурату Бекджанову, которому исполняется 75 лет. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Фото Эркина Болжурова

2-28 февраля. Выставка «Советские ню и другие Ра...»

На персональной выставке Константина Шкурпелы представлены живопись, объекты, инсталляции. Подробнее Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

27 февраля. Выставка собак За звание фаворита поборются собаки всех пород. Эксперты: Алена Мартынова и Наталья Парамонова (Казахстан). Футбольное поле KG Sport, 10.00-19.00. Концерты, выступления, кинопоказы 24-28 февраля. Фестиваль польских фильмов «Висла» Зрители смогут увидеть новые польские фильмы. Традиционно в программу включат блок короткометражных фильмов студентов Киношколы Кшиштофа Кесьлевского Силезского университета. Подробнее Республиканский дом кино имени Чингиза Айтматова.

27 февраля. «Открытый микрофон»