Озеленение Бишкека. В жилмассивах необходимо разбивать парки

Озеленение в Бишкеке является важным для формирования благоприятных условий проживания, но в жилмассивах не создают парковые зоны и свободные территории застраиваются. Об этом на круглом столе «От экологических вызовов к социально-экологическому партнерству» сообщил эксперт-эколог ОФ «Инициатива «Арча» Дмитрий Переяславский.

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По его словам, почему-то по планам мэрии создаются крупные парки в основном в южной зоне. «Но необходимо создавать небольшие скверы, которые были бы доступны всем категориям населения: и пожилым, и мамам с колясками, и семьям. Не каждый может приехать через весь город в парковую зону», — отметил Дмитрий Переяславский.

По его словам, зеленые зоны должны находиться в среднем в пределах 500 метров от места проживания людей.

«Наше исследование показало, что у бишкекчан, проживающих на 63 процентах территории столицы, нет пешего доступа к зеленым зонам», — сказал эколог.

«Мы предлагаем усилить нормы озеленения, ввести стандарты. Нам нужны парки не с газонами, а с деревьями. Они должны занимать не менее 70 процентов. Необходимо высаживать живые изгороди вдоль дорог, они поглощают пыль. Нужно разработать индикаторы эффективности средств и мер, направленных на озеленение городских территорий», — добавил он.