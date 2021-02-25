В Бишкеке 25 февраля облачно, снег. Температура воздуха ожидается −8 градусов. День увеличился до 11 часов.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — отрезки улиц Оренбурской, Кулатова;

9.00-13.00 — отрезки проспекта Ден Сяопина, улиц 9 января, Брестской, Владимирской, Волкова;

9.00-17.00 — улица Эркиндик, 31, жилмассив «Ынтымак» (улицы Тогуз, Торткуль);

9.30-12.00 — улица Табышалиева, 40;

9.30-13.00 — отрезки улиц Кулиева, Зеленой, Московской, переулок Карагайский;

9.30-14.00 — 5-й микрорайон, 56а, 59, 61, 68-72, отрезки улиц Салиевой, Буденного;

9.30-17.00 — отрезки улицы Матросова, переулок Елецкий, 6-й микрорайон, 2-4, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Абдрахманова);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-14);

10.00-17.00 — отрезки улиц Абдымомунова, Осмонкула, Суюмбаева, Фрунзе, Гагарина, 273;

13.00-17.00 — улица Токтогула, 200;

14.00-16.00 — 5-й микрорайон, 17а, 27-30, 30а, 32, 37;

15.30-17.00 — 5-й микрорайон, 60, 63, 64.

9.00-18.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо».

У кого намечается той

Саматбек Ибраев

Родился 25 февраля 1965 года в поселке Туя-Моюн Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Состоялись выборы депутатов последнего созыва Верховного Совета Киргизской ССР

В 1990 году состоялись выборы депутатов последнего, 12-го созыва Верховного Совета Киргизской ССР. Депутаты работали с апреля 1990-го по сентябрь 1994 года. С мая 1993-го, после принятия новой Конституции, законодательный орган кыргызского государства стал называться Жогорку Кенешем.

Парламент этого созыва действовал на разломе эпох. Избранный в советский период он оказался в центре значимых исторических событий. Преодолев устоявшиеся каноны советской действительности, он сумел переориентироваться на работу в новых условиях, приняв судьбоносные решения, определившие правовую базу функционирования Кыргызстана как суверенного государства.

Образовался город Шопоков

В 1985 году пгт Краснооктябрьский получил статус города с присвоением имени Шопокова.

Герой Советского Союза, воин-панфиловец Дуйшенкул Шопоков погиб 16 ноября 1941-го при обороне Москвы во время Великой Отечественной войны.

Шопоков — город-побратим Волоколамска (Россия).

Появилась Федерация футбола Кыргызстана

Появилась ФФ КР в 1992 году. Она является независимым органом, контролирующим национальные сборные по футболу и футзалу.

В 1994-м федерация стала полноправным членом ФИФА и Азиатской конфедерации футбола.

Национальная сборная Кыргызстана по футболу находится на 96-м месте в рейтинге ФИФА.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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