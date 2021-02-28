В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 647 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 283 пациента, в больницах — 364. В том числе 16 человек — в крайне тяжелом состоянии, 92 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 254 человека (или 69,7 процента) — оценивают как средней тяжести. Только два человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 52 человека. В Бишкеке выписаны 21 человек, Оше — 3, Чуйской области — 18, Ошской — 1, Таласской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 5, Баткенской — 1.

С начала марта выздоровели 83 тысячи 179 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.