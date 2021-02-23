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Общество

Жительница Ат-Баши живет в полуразрушенном доме с четырьмя внуками. Нужна помощь

Жительнице Ат-Башинского района Нарынской области Назгул Стамакуновой требуется материальная помощь. Она одна воспитывает четырех внуков, живет в полуразрушенном доме и еле выживает на мизерную пенсию. Просьбу о помощи опубликовали в соцсети Facebook.

Сама пенсионерка рассказала 24.kg, что живет в разваливающемся доме. Для того чтобы прокормить четырех внуков, ей приходится собирать кости крупного и мелкого рогатого скота, сдавать их.

«Я собираю кости, затем сдаю их в районе. Кости потом перерабатывают на определенном станке. За 1 килограмм получаю 5 сомов. В день примерно один мешок собираю. Дом, в котором мы живем, построили еще мои прародители, ему 100 лет. Моя пенсия составляет 1 тысячу 900 сомов. Живем в полуразрушенном доме. Сейчас оба моих сына в тюрьме, одна дочь умерла, вторая — живет в городе, но помочь мне не может. Летом я шью тошоки, стираю паласы другим людям, чтобы заработать немного денег. За один тошок беру 300 сомов», — сказала Назгул Стамакунова.

из интернета
Фото из интернета. Назгул Стамакунова

Женщина рассказала, что сейчас ей необходимы стройматериалы для ремонта дома. Она хочет пристроить хотя бы еще две комнаты для себя и внуков.

«У нас есть уже фундамент. Кое-как его залили. Сейчас нет стройматериалов. В прошлом году одна общественная организация хотела построить мне эти две комнаты, но, видимо, у них не получилось», — говорит Назгул Стамакунова.

Журналисты нарынского телеканала сняли сюжет о женщине. Желающие помочь пенсионерке могут позвонить по номеру: 0706373761.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184340/
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