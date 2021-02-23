Нацстатком: Наиболее востребованной среди студентов остается профессия педагога

Наиболее востребованной среди студентов остается профессия педагога. Об этом сообщает Нацстатком.

По его данным, на начало 2020-2021 учебного года в республике функционировало 57 высших профессиональных учебных заведений, в которых обучается около 214 тысяч человек, более половины из них (52 процента) — девушки.

Наибольшим спросом среди студентов вузов пользуются педагогические специальности — 24 процентов от общей численности принятых. Чуть меньше приходится на долю гуманитарных и социальных — 23 процента. Медицинские предпочли около 15 процентов учащихся, экономические — 12 процентов и технические — 11 процентов.

Отмечается, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом значительно возросло число поступающих на педагогические специальности (в 3,3 раза), экономические (в 2,7 раза), медицинские (в 2,6 раза), а также гуманитарные и социальные (в 1,8 раза).