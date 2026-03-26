Общество

Учитель из Кыргызстана стала «Лучшим педагогом СНГ»

Директор дошкольного образовательного учреждения № 7 села Эшперов Тоңского района Иссык-Кульской области Аида Жаныбаева стала победителем международного конкурса «Лучший педагог СНГ». Об этом сообщили в Министерстве просвещения КР.

Поих данным, она удостоена диплома первой степени. Финальный этап конкурса прошел 24 марта в Астане.

Отмечается, что первый тур стартовал 7 февраля, по его итогам представительница Кыргызстана вышла во второй этап.

В конкурсе приняли участие педагоги из стран Центральной Азии. Аида Жаныбаева также награждена нагрудным знаком и статуэткой «Лучший педагог СНГ».

В министерстве поздравили Аиду Сталбековну с достижением и пожелали дальнейших успехов.
