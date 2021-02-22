Никуда не исчезал. Откликнулся автор скульптуры снежного барса в Бишкеке

Откликнулся автор скульптуры снежного барса Николай Черкасов. Он сообщил 24.kg, что ему ничего неизвестно о плачевном состоянии инсталляции.

По его словам, о том, что скульптура разрушена и нуждается в реставрации, он узнал из СМИ.

«Сам я давно не видел ее и даже не знал, что она разваливается. В свое время я действительно предложил свои эскизы мэрии, и они были одобрены. Скульптуру установили. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но если неравнодушные горожане решили сами вложиться в ее восстановление, я, как автор, готов обновить барса», — сказал Николай Черкасов.

Ранее в 24.kg обратились горожане. Они просили откликнуться автора скульптуры снежного барса, установленной в районе Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

В своем письме бишкекчане отметили, что уже обращались в столичный муниципалитет и художественные организации, чтобы скульптуру отреставрировали. Однако ответа так и не получили. Подписавшиеся сообщили, что являются учредителями небольшого ОсОО и готовы сами оплатить ремонт, но нужен автор, чтобы он занялся восстановлением своей работы.