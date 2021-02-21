Чемодан, вокзал, а дальше? Что делать, если хочешь уехать на ПМЖ в Европу

«Я хочу что-то изменить в своей жизни, вырваться из зоны комфорта» — нередко мы слышим эту фразу, еще чаще — говорим ее себе сами. Но мало у кого хватает решимости воплотить это намерение.

Человеку свойственно бояться перемен. Пугает неизвестность, неустроенность, возможное безденежье и одиночество.

Между тем психологи рекомендуют раз в пять лет обязательно что-то менять. Причем кардинально, не оглядываясь назад и не терзаться сомнениями: правильно ли я поступаю. Пока не сделаешь, не узнаешь.

Самый радикальный способ начать жизнь с нуля — уехать в другую страну на ПМЖ. Реально ли такое осуществить, когда тебе за 30, а то и за 40, без особых денег и поддержки друзей и родных. Почему бы и нет? В материале 24.kg расскажем как.

1 Я хочу переехать в Европу. С чего следует начать? Если вы решили поменять страну, то в первую очередь нужно определиться — куда именно вы хотите переехать и почему. Большинство граждан бывших республик СССР считают лучшим вариантом Европейский союз. В последние годы Европа стала привлекать и кыргызстанцев. Но следует помнить — несмотря на внешнее сходство, Европа очень разнообразна. Начиная от климатических особенностей, заканчивая социальными благами и условиями получения вида на жительство (ВНЖ). Многие, рисуя в воображении уютный домик в немецкой деревне или французское шато, с удивлением узнают, что перебраться туда именно на постоянное проживание чрезвычайно сложно.

2 Какие страны наиболее подходящие для быстрого получения вида на жительства? Важно помнить, что Германия, Франция, Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия, относящиеся к топ-государствам Европы неохотно выдают ВНЖ. Поэтому выбирайте страны, где вы без труда сможете получить вид на жительство, ПМЖ или сразу гражданство. Без этих статусов вы сможете пребывать в стране 90-180 дней, пока действует виза. Это правило касается и членов вашей семьи. Ориентируйтесь, если задумали переезд, на Испанию, Португалию, Швейцарию, Австрию, Грецию, страны Балтии, Болгарию, Польшу. Но помните — заочного выбора страны лишь с упрощенной процедурой получения ВНЖ недостаточно.

3 Как решить, куда лучше переезжать? Для начала получите туристические визы для семьи и отправьтесь в намеченную вами для переезда страну, чтобы познакомиться с ней очно. При этом проводите в этой стране несколько недель в году, причем в разные сезоны. Оцените природу и климат. Снимите с семьей квартиру или дом в предполагаемом районе проживания. Ознакомьтесь с инфраструктурой, в том числе и транспортной. Тогда вы поймете — подходит ли вам эта страна, симпатичны ли вам ее граждане и хотите ли вы здесь остаться.

4 Сколько нужно денег, чтобы хватило на первое время, пока не найдешь работу? В каждой стране свой прожиточный минимум. Но при получении вида на жительства вас обязательно попросят предоставить справку о годовом доходе семьи, который вы имели на родине. Как правило, он должен составлять не менее 60 тысяч евро. При этом вы должны помнить: получить статус ВНЖ можно и за инвестиции, в частности при покупке жилья стоимостью до 30 тысяч евро. Это для восточной части Европы, для западной — сумма поднимается до 100 тысяч евро. При этом вы не сможете работать или вести бизнес. Поэтому следует продумать заранее, как вы будете получать доход. Многие уехав не оставляют прежнее место, где имели стабильный заработок, продолжая трудиться дистанционно.

5 Можно ли на деньги от продажи квартиры в Бишкеке или Оше купить недвижимость в одной из стран Европы? Смотря, в каком районе у вас квартира, в каком состоянии и что за постройка. Безусловно, важна и площадь. Понятно, что апартаменты в 300 квадратов вы продадите выгоднее, чем квартирку в блочной пятиэтажке площадью 30 квадратных метров с ремонтом, мебелью, бытовой техникой и занавесками, включенными в стоимость. Но тут опять важно учитывать момент, куда именно вы собирайтесь переезжать. Для этого нужно посмотреть цены на жилье в разных уголках Европы, сравнить со стоимостью вашей квартиры или дома в Бишкеке или Оше, и тогда уже принимать решение. Крайне недальновидно вкладывать все деньги, вырученные от продажи жилья в Кыргызстане на приобретение угла в какой-нибудь из европейских стран. Помните, вам нужны будут деньги на первое время, пока вы не освоитесь и не найдете стабильную работу.

6 У меня в Бишкеке несколько квартир. Стоит ли продавать всю недвижимость, чтобы купить жилье в одном из государств ЕС? Никогда не следует полностью сжигать за собой мосты, если, конечно, вы не покидаете страну вынужденно. Вполне вероятно, что вам или вашей семье не понравится жить в Европе. Одно дело приезжать туристом или в гости, другое — переезжать на ПМЖ. А так, вам всегда будет куда вернуться.

7 Я владею английским языком и имею диплом о высшем образовании. Есть ли шанс переехать в Европу? Если у вас хороший английский и вы любите учиться, то можете попытать счастье, подавая заявки на участие в грантовых программах. Но будьте внимательны: в Европе действуют жесткие возрастные ограничения. Если вы старше 35, то выбирайте аспирантуру или докторантуру для поступления. Внимательно изучите предложенные специализации и в ожидании ответа на ваше письмо подтяните знание языка. Помните, при зачислении вам нужно предоставить сертификат о сдаче ТOEFL. И деньги вам все равно понадобятся. Как правило, грантодатели оплачивают только первый год обучения. Проживание, питание, передвижение — за счет соискателя.

8 Смогу ли я остаться в Европе, окончив учебу? Как это сделать? Наличие диплома европейского образца не дает вам автоматически права на получение гражданства. Но вы можете задержаться в Европе, оформив трудовую визу. Это совершенно другой тип разрешения на пребывание в странах Евросоюза. Но для этого за вас должен поручиться ваш работодатель.