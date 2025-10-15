16:45
Происшествия

Под Кантом поезд сбил легковушку: кто виноват, рассказали в «Кыргыз темир жолу»

На перегоне «Аламедин — Кант» сегодня утром произошло ДТП с участием поезда и легкового автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГП «НК «Кыргыз темир жолу», авария произошла в 11.32 на неохраняемом переезде.

По данным предприятия, машинист поезда № 3802 применил экстренное торможение после того, как машина выехала прямо на железнодорожные пути. Однако столкновения избежать не удалось.

На место происшествия прибыли сотрудники железной дороги, скорая помощь и милиция. Пострадавших доставили в больницу Канта.

В «Кыргыз темир жолу» подчеркнули, что сигнализация на момент ДТП работала исправно, видимость была хорошей, а причиной аварии стало нарушение Правил дорожного движения водителем автомобиля.

«Вины со стороны железной дороги нет. Случившееся — прямое следствие неосторожности водителя, проигнорировавшего сигналы оповещения», — отметили в предприятии.

Железнодорожники напомнили, что при приближении поезда на расстояние 800 — 1,2 тысячи метров автоматически включается сигнализация. Тем не менее случаи, когда водители игнорируют предупреждения, продолжают фиксироваться.

«Такие нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, в том числе самих водителей и пассажиров. Мы настоятельно призываем всех участников дорожного движения соблюдать ПДД при пересечении путей», — подчеркнули в «Кыргыз темир жолу».

По данным компании, движение поездов на участке временно приостанавливалось. По факту аварии проводится проверка.
