18:01
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Происшествия

Чудом избежали столкновения: в Бишкеке автобус застрял на переезде

В Бишкеке автобус застрял на железнодорожном переезде. Инцидент произошел накануне на одном из переездов столицы. Общественный транспорт остановился прямо под шлагбаумом.

По словам очевидцев, автобус не успел выехать, когда загорелся сигнал и начали опускаться заграждения. К счастью, столкновения с поездом удалось избежать. Пассажирам пришлось выйти из салона и переждать ситуацию рядом с путями. После того как автобус удалось сдвинуть с места, люди вернулись внутрь.

Очевидцы отмечают, что многие пассажиры были возмущены произошедшим и поведением водителя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340890/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В Бишкеке отказались от планов повышения платы за проезд до 40 сомов
Должна ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались
Мэрия Бишкека оштрафовала 10 пассажиров за неуплату проезда в автобусах
Муниципальный автобус выехал на встречку и заблокировал движение
Когда очень хочется. Парень покурил в салоне общественного автобуса в Бишкеке
Бишкекчане просят мэрию пустить общественный транспорт по улице Михаила Фрунзе
В автобусах температура выше 50 градусов. Бишкекчане рискуют здоровьем
Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о ворах и политиках, которые были в его кабинете
Большинство казахстанцев, желающих покинуть страну, хотят жить в России
Популярные новости
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее&nbsp;шансы выжить Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить
В&nbsp;Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии В Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии
Спасатели прекратили восхождение к&nbsp;российской альпинистке на&nbsp;пике Победы Спасатели прекратили восхождение к российской альпинистке на пике Победы
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. О&nbsp;спасательной операции рассказали в&nbsp;МЧС Застрявшая на пике Победы альпинистка. О спасательной операции рассказали в МЧС
Бизнес
Открыт набор на&nbsp;бeсплатную стажировку в&nbsp;О! по&nbsp;направлeнию SDET Открыт набор на бeсплатную стажировку в О! по направлeнию SDET
&laquo;Айыл Банк&raquo; предоставляет возможность денежных переводов в&nbsp;дирхамах ОАЭ «Айыл Банк» предоставляет возможность денежных переводов в дирхамах ОАЭ
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
25 августа, понедельник
17:54
Чудом избежали столкновения: в Бишкеке автобус застрял на переезде Чудом избежали столкновения: в Бишкеке автобус застрял...
17:12
Бишкекчанка продавала наркосодержащие препараты без рецепта врача
17:02
В Бишкеке открыта южная часть перекрестка Чуй/Курманджан Датки после ремонта
16:57
Аким возмутился положением дел в Аламединском ущелье
16:52
Когда поет душа моя. Персональная выставка Нурбека Жолбунова откроется в Бишкеке