Чудом избежали столкновения: в Бишкеке автобус застрял на переезде

В Бишкеке автобус застрял на железнодорожном переезде. Инцидент произошел накануне на одном из переездов столицы. Общественный транспорт остановился прямо под шлагбаумом.

По словам очевидцев, автобус не успел выехать, когда загорелся сигнал и начали опускаться заграждения. К счастью, столкновения с поездом удалось избежать. Пассажирам пришлось выйти из салона и переждать ситуацию рядом с путями. После того как автобус удалось сдвинуть с места, люди вернулись внутрь.

Очевидцы отмечают, что многие пассажиры были возмущены произошедшим и поведением водителя.