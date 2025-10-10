В Бишкеке ограничат движение у железнодорожного переезда на улице Панфилова

13 и 14 октября на улице Панфилова в Бишкеке перекроют крайнюю правую полосу движения на участке от улицы Льва Толстого до железнодорожного переезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Ограничения связаны с работами по замене труб, которые обеспечивают подачу пара в производственные комплексы предприятия.

Движение транспорта будет осуществляться по двум оставшимся полосам.

В компании приносят извинения за временные неудобства и просят водителей быть внимательными, соблюдать Правила дорожного движения и учитывать ограничения при планировании маршрутов.