Афиша Бишкека на выходные: спектакли, выставки, интеллектуальные игры

20 февраля. Вечер хоровой музыки
В программе мировая классика, произведения кыргызских композиторов. Концертмейстер — Нуржан Токтобекова, главный хормейстер — Карагул Тиленчиев.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
20 февраля. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»
Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
21 февраля. Балет «Жизель»
С участием звезд российского балета, премьеров Московского академического музыкального театра имени К.Станиславского и В.Немировича-Данченко Оксаны Кардаш и Народного артиста России, обладателя премии «Душа танца» Георги Смилевски.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
21 февраля. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»
Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
Выставки, ярмарки
20 февраля. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
27 января — 20 февраля. Выставка «На якоре»
В экспозиции представлены работы Жылкычы Жакыпова, Таланта Огобаева, Залкара Эсенканова и Шафхата Таирова.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.
20-21 февраля. Постоянные выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
17 февраля — 15 марта. Выставка «Три мастера, три взгляда»
Экспозиция посвящена юбилярам 2021 года: скульптору — Альбеку Мухутдинову (1936-1990), художникам Сабитжану Бакашеву (1941-1988) и Мурату Бекджанову, которому исполняется 75 лет. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
2-28 февраля. Выставка «Советские ню и другие Ра...»
На персональной выставке Константина Шкурпелы представлены живопись, объекты, инсталляции. Подробнее
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.
18-26 февраля. Выставка живописца Федора Стукошина
В выставку вошли портреты, пейзажи и натюрморты, написанные художником в 1950-1970-е годы, которые не были ранее известны широкой публике и выставляются семьей художника впервые. Речь идет о таких работах, как «Шахтерка» (1954), «Портрет жены» (1961), «Иней» (1965), «Подсолнухи» (1972) и другие.
Российский центр науки и культуры в Бишкеке.
Концерты, выступления, кинопоказы
20 февраля. Интеллектуальные игры для всей семьи
Игры на логику и не только. Участвуют семьи с детьми старше 12 лет. Для самых маленьких будет отдельная программа. Запись по телефону 0700522111.
20 февраля. «Открытый микрофон»
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.
Кафе Chicken Star, 20.00.
20 февраля. Вечер джаза
Джазовый вечер с Азизом Гапаровым и Ольгой Комковой.
«Венская кофейня», 19.30.
21 февраля. Латино Пати
Вас ждут бачата, сальса, кизомба, будет много веселья и клубная музыка, а также новые знакомства.
Beermood Pub, 20.00.
Мастер-классы, лекции, семинары
20 февраля. Мастер-класс по росписи на одежде
С техникой участников познакомит художница Зульфия Акимова. Вы можете расписать как футболку, так и сумку. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.
21 февраля. Мастер-класс по японской каллиграфии
Марита Братко и Джамиля Атыканова подготовили иероглифы приближающейся весны. Приглашаются желающие попробовать одно из древнейших направлений в японской культуре. Регистрация по телефону 0555744710.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 17.00.
Для детей
4-28 февраля. Выставка динозавров-роботов
Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.
Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.
20 февраля. Сказка «Жила-была Сыроежка»
Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
21 февраля. Спектакль «Кот в сапогах»
Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о хитроумном коте и его непутевом хозяине. Веселая, яркая, динамичная, музыкальная постановка с интерактивными элементами.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.
21 февраля. Сказка «Белоснежка и семь гномов»
Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
21 февраля. Творческий мастер-класс
Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00, 15.00.