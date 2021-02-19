Афиша Бишкека на выходные: спектакли, выставки, интеллектуальные игры

20 февраля. Вечер хоровой музыки

В программе мировая классика, произведения кыргызских композиторов. Концертмейстер — Нуржан Токтобекова, главный хормейстер — Карагул Тиленчиев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

20 февраля. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

21 февраля. Балет «Жизель»

С участием звезд российского балета, премьеров Московского академического музыкального театра имени К.Станиславского и В.Немировича-Данченко Оксаны Кардаш и Народного артиста России, обладателя премии «Душа танца» Георги Смилевски.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

21 февраля. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

20 февраля. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

27 января — 20 февраля. Выставка «На якоре»

В экспозиции представлены работы Жылкычы Жакыпова, Таланта Огобаева, Залкара Эсенканова и Шафхата Таирова.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

20-21 февраля. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

17 февраля — 15 марта. Выставка «Три мастера, три взгляда»

Экспозиция посвящена юбилярам 2021 года: скульптору — Альбеку Мухутдинову (1936-1990), художникам Сабитжану Бакашеву (1941-1988) и Мурату Бекджанову, которому исполняется 75 лет. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Фото Эркина Болжурова

2-28 февраля. Выставка «Советские ню и другие Ра...»

На персональной выставке Константина Шкурпелы представлены живопись, объекты, инсталляции. Подробнее Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

18-26 февраля. Выставка живописца Федора Стукошина В выставку вошли портреты, пейзажи и натюрморты, написанные художником в 1950-1970-е годы, которые не были ранее известны широкой публике и выставляются семьей художника впервые. Речь идет о таких работах, как «Шахтерка» (1954), «Портрет жены» (1961), «Иней» (1965), «Подсолнухи» (1972) и другие. Российский центр науки и культуры в Бишкеке. Концерты, выступления, кинопоказы 20 февраля. Интеллектуальные игры для всей семьи Игры на логику и не только. Участвуют семьи с детьми старше 12 лет. Для самых маленьких будет отдельная программа. Запись по телефону 0700522111.

Улица Токомбаева, 31/1, 16.00.