Идет сезонный рост. Ситуацию с пневмонией среди детей прокомментировал Минздрав

Сейчас, как всегда, идет сезонное увеличение количества поступивших больных с внебольничной пневмонией и ОРВИ. Об этом в эфире на странице Минздравсоцразвития в Facebook сообщил директор Национального центра охраны материнства и детства профессор Камчибек Узакбаев.

По его словам, такая ситуация происходит каждый год. «Но в этом году она проходит немного тяжелее: появился COVID-19, постковидное состояние тоже создает проблемы. Если сравнить январь прошлого года и этот, количество детей с внебольничной пневмонией увеличилось. Мы это тоже связываем с COVID. После перенесения заболевания организм у ребенка ослаблен, они легко подхватывают пневмонию», — сказал он.

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Камчибек Узакбаев добавил, что Минздрав этот вопрос контролирует, ажиотажной ситуации нет. «Сегодня в нашем центре находится 136 детей, состояние большинства — средней тяжести, 6 детей лежат в реанимации, их состояние также стабилизируется с каждым днем. Ежедневное обращение остается как и в прошлом году: от 170 до 220 пациентов. Большинство из них — амбулаторные, они приезжают, получают рекомендацию врача и потом продолжают лечение в ЦСМ. Вчера госпитализировали 32 ребенка. Места есть, каждое утро оперативно готовим резервные места, если поступят тяжелые пациенты», — сказал он.

В то же время Камчибек Узакбаев отметил, что в январе в Национальный центр охраны материнства и детства поступило рекордное число пациентов с синдромом Кавасаки. «По данным ВОЗ, Кавасаки-подобный синдром осложняется у 0,5-2,5 процента детей, которые перенесли COVID-19. У нас такие дети начали поступать с декабря. Январь был самым тяжелым — было очень много пациентов с синдромом Кавасаки. Мы лечили согласно клиническому протоколу Минздрава. Ни одного ребенка не потеряли. Сегодня в центре лечатся всего двое детей с синдромом Кавасаки, еще двое проходят обследование — они были направлены к нам с подозрением», — рассказал он.

Он добавил, что буквально сегодня Минздрав утверждает пятый клинический протокол. «Там есть алгоритм лечения детей с синдромом Кавасаки или с подозрением на него. В нашем центре создан постковидный кабинет реабилитации детей, а также утвержден клинический протокол амбулаторного наблюдения после перенесенного Кавасаки-подобного синдрома», — отметил глава НЦОМД.

Отметим, что мэрия Бишкека опасается открывать школы и детсады, аргументируя возможным ростом заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией.