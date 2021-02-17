Ушла легенда кыргызского театра. Жамал Сейдакматову проводили в последний путь

Народную артистку республики Жамал Сейдакматову сегодня проводили в последний путь. Похороны состоялись в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Попрощаться с актрисой пришли ее родные, коллеги и жители Бишкека.

Фото 24.kg. Жамал Сейдакматову проводили в последний путь

Жамал Сейдакматова посвятила всю свою жизнь театру и кино. Вместе с ней ушла целая эпоха.

«Мы потеряли легенду кыргызского кино и театра. Жамал Сейдакматова посвятила всю свою жизнь театру. До последних дней она все свое время проводила в театре. Она не работала там, она жила театром, творчеством. Каждый талантливый человек имеет свою внутреннюю трагедию, ею он живет и пытается донести до зрителей. У нее была своя трагедия, своя нелегкая судьба. Мы вместе работали долгое время, ставили спектакли. Первыми полетели в Лондон со спектаклем. Британские деятели культуры очень были удивлены, узнав возраст кыргызской актрисы. Они аплодировали стоя, восхищаясь ее талантом», — сказал экс-министр культуры, писатель и автор пьес Султан Раев.

До последних дней Жамал Сейдакматова делилась с молодыми актерами своими знаниями. Она учила не только искусству, но и жизненным принципам.

«Она создала студию актерского мастерства. Жамал Сейдакматова всегда мечтала воспитать большие таланты. А теперь ее не стало, но имя ее будет жить вечно», — отметил один из учеников актер и композитор Асылбек Озубеков.

По словам народного артиста КР и режиссера Геннадия Базарова, Жамал Сейдакматова была трудолюбивой. Создавала уникальные спектакли, приглашая к сотрудничеству молодых актеров и режиссеров.

«Театр — это ее призвание. Она запомнилась мне трудолюбивой. Человек, который создал потрясающий театр. Очень оригинальный и неожиданный. Собрала совершенно молодых ребят в труппу, приглашала молодых режиссеров, и вместе создавали даже шокирующие спектакли. Она объездила десятки стран мира, присутствовала на сотнях кинофестивалей, где всегда ей выражали признательность. В Лондоне ей вручили почетный приз за вклад в театральное искусство», — подчеркнул он.

Народную артистку Кыргызстана сегодня похоронили на Ала-Арчинском кладбище.