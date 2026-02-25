Детский сад или парковка? Родители и жители «Тунгуча» просят обустроить детсад

Жители и родители, которые водят детей в детский сад «Жетиген» в столичном микрорайоне «Тунгуч», в социальных сетях выражают недоумение: территория дошкольного учреждения больше напоминает пустующую площадку или парковку, чем место для детских игр и развития.
По словам горожан, у учреждения просторная территория, но на нем нет ни современных горок, ни качелей, ни полноценной игровой зоны.
Огромный двор — и ни одной нормальной горки или качели. Дети гуляют по камням, без игр, развития, радости.Родители
Особое возмущение вызывает то, что в 2026 году, по мнению жителей, детский сад не должен оставаться без элементарной детской площадки.
Проходящие мимо горожане также отмечают, что территория выглядит пустой и неухоженной: отсутствует тень от деревьев, нет зеленых насаждений, которые могли бы создать комфортные условия для прогулок.
«Детский сад — это место, где ребенок должен не просто находиться, а расти, играть и развиваться», — делятся мнением родители.
Они подчеркивают, что к организации питания претензий нет: по словам мам и пап, детей кормят хорошо и разнообразно. Но благоустройство двора, считают жители, требует срочного внимания.
Жители микрорайона надеются, что соответствующие службы и представители акимиата обратят внимание на ситуацию, займутся озеленением и оборудованием полноценной игровой площадки, чтобы территория детского сада действительно стала уютной, безопасной и по-настоящему детской.
