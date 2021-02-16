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Общество

В департаменте пробации ответили на озвученную в их адрес критику

В департаменте пробации ответили на озвученную в их адрес критику. Напомним, сегодня, выступая на круглом столе в Бишкеке, представители ОФ «Азия Групп» сообщили о том, что ведомство не ведет работу с условно осужденными за экстремизм.

«На учете органов пробации состоят 133 человека, осужденных за причастность к религиозному экстремизму, а не 105, как это указали в фонде. Работа с этой категорией лиц ведется на постоянной основе, согласно индивидуальным программам по оказанию социально-правовой помощи, предусмотренной статьей 17 Закона КР «О пробации». Работа проводится в зависимости от потребностей осужденного, с учетом его религиозных взглядов, семейного уклада и прочих индивидуальных особенностей», — сообщили 24.kg в пресс-службе департамента.

Отмечается, что департаментом пробации ранее был подписан меморандум о сотрудничестве с Государственной комиссией по делам религий и Духовным управлением мусульман Кыргызстана. На базе ведомства проводятся регулярные встречи с участием теологов и священнослужителей, пропагандирующих традиционный Ислам.

В департаменте отмечают, что общественный фонд «Азия Групп» не запрашивал у них какую-либо информацию о работе в этом направлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183689/
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