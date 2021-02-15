Давайте не будем позориться. Экс-муфтий Максат Токтомушев обратился к народу

Экс-муфтий Кыргызстана Максат Токтомушев обратился к народу и призвал к миру, спокойствию и единству. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Он посетовал, что распространяется информация о том, что якобы Максат Токтомушев сбежал из страны в Турцию или какую-то другую страну.

«Я заявляю, что это все неправда. Я в Бишкеке дома, с семьей и никуда не сбегал», — сказал бывший глава Духовного управления мусульман Кыргызстана.

«Сейчас ситуация в стране и так непростая. У нас недавно прошла инаугурация нового президента, сейчас весь мир смотрит на нас и наблюдает, как все пойдет дальше. Если мы будем распространять ложную информацию, тянуть государство в разные стороны, есть риск лишиться независимости. Давайте не будем делиться. У нас есть в стране правитель, и мы должны придерживаться его политики. Идет расследование по делу. Все будет хорошо... Давайте не будем позориться», — сказал он в своем обращении.

Напомним, Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.

12 февраля стало известно, что в отношении ДУМК возбуждено еще одно уголовное дело. Финпол начал проверку фактов, указанных в заявлении Совета улемов ДУМК.

Садыр Жапаров также прокомментировал скандал с экс-муфтием Максатом Токтомушевым.

А Совет улемов ДУМК во главе с Абибиллой ажы Кадырбердиевым направил муфтию Российской Федерации Равилю Гайнутдину письмо с просьбой о помощи для разрешения сложившейся ситуации.