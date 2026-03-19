Кыргызстанец вновь стал чемпионом мира по чтению Корана

Кыргызстанский чтец Корана Мухамадали кары Умаров вновь завоевал первое место на международном конкурсе по чтению Корана. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По ее данным, конкурс прошел 17 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия). Победителю вручили денежный приз в размере 50 тысяч саудовских риялов (около $13 тысяч). Заявку на участие подали 10 тысяч человек со всего мира, из которых 2 тысячи прошли отбор и приняли участие в соревновании.

В финальный этап вышли 64 участника, которые восемь дней демонстрировали свои знания и мастерство.

Основными требованиями конкурса являлись полное знание Корана наизусть и точное соблюдение правил таджвида (правильного чтения). По итогам соревнования призовые места распределились следующим образом:

1-е место — Кыргызстан;

2-е место — США;

3-е место — Египет;

4-е место — Сирия;

5-е место — Швеция.

Победитель поделился своими эмоциями, отметив, что благодарен Всевышнему за возможность вновь занять первое место на мировом уровне. Он подчеркнул, что достиг этого результата благодаря поддержке и молитвам народа Кыргызстана.

Мухамадали кары Умаров является студентом четвертого курса факультета Корана Исламского университета Медины.

Отмечается, что 22 сентября 2022 года в Мекке состоялся Всемирный конкурс по чтению и толкованию Корана с участием представителей 111 стран. Тогда Мухамадали кары Умаров также стал победителем и получил приз в размере 250 тысяч риялов.