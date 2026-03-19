Общество

Кыргызстанец вновь стал чемпионом мира по чтению Корана

Фото ДУМК. Чемпион мира по чтению Корана Мухамадали кары Умаров

Кыргызстанский чтец Корана Мухамадали кары Умаров вновь завоевал первое место на международном конкурсе по чтению Корана. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По ее данным, конкурс прошел 17 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия). Победителю вручили денежный приз в размере 50 тысяч саудовских риялов (около $13 тысяч). Заявку на участие подали 10 тысяч человек со всего мира, из которых 2 тысячи прошли отбор и приняли участие в соревновании.

В финальный этап вышли 64 участника, которые восемь дней демонстрировали свои знания и мастерство.

Основными требованиями конкурса являлись полное знание Корана наизусть и точное соблюдение правил таджвида (правильного чтения). По итогам соревнования призовые места распределились следующим образом:

  • 1-е место — Кыргызстан;
  • 2-е место — США;
  • 3-е место — Египет;
  • 4-е место — Сирия;
  • 5-е место — Швеция.

Победитель поделился своими эмоциями, отметив, что благодарен Всевышнему за возможность вновь занять первое место на мировом уровне. Он подчеркнул, что достиг этого результата благодаря поддержке и молитвам народа Кыргызстана.

Мухамадали кары Умаров является студентом четвертого курса факультета Корана Исламского университета Медины.

Отмечается, что 22 сентября 2022 года в Мекке состоялся Всемирный конкурс по чтению и толкованию Корана с участием представителей 111 стран. Тогда Мухамадали кары Умаров также стал победителем и получил приз в размере 250 тысяч риялов.
Материалы по теме
Орозо айт: в ДУМК рассказали о программе праздничных мероприятий
Орозо айт в Кыргызстане отметят 20 марта
Атака на Иран. Во всех мечетях Кыргызстана прочитали молитву за мир во всем мире
С паломников будут взимать комиссионные: ДУМК объясняет принятое решение
Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Муфтият объявил республиканский конкурс в память Чубак ажы Жалилова
12 мифов о Рамазане: разъяснения теолога Кадыра ажы Маликова
Большинство мусульманских стран объявили 19 февраля первым днем Рамазана
ДУМК расторгло договоры с двумя компаниями и лишило их права организовывать умру
Религиозную стабильность в КР обсудили чиновники и Духовное управление мусульман
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Бизнес
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Binance объявляет о&nbsp;партнерстве с&nbsp;экосистемой BAKAI Binance объявляет о партнерстве с экосистемой BAKAI
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
KGLOTO.COM: В&nbsp;Кыргызстане появился первый победитель лотереи &laquo;Мен миллионер&raquo; KGLOTO.COM: В Кыргызстане появился первый победитель лотереи «Мен миллионер»
