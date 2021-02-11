Кримавторитету Дженго стало плохо в суде. Ему вызвали скорую помощь

В Первомайском районном суде столицы рассматривается мера пресечения члену ОПГ Кадырбеку Досонову.

Известно, что его этапировали из Оша в Бишкек.

В суд его доставили под сопровождением спецназа ГКНБ.

По некоторым данным, Кадырбека Досонова избили во время задержания.

Защита задержанного вызвала бригаду скорой помощи.

Напомним, в ноябре 2020 года ГКНБ объявил в розыск Кадырбека Досонова. По версии следствия, он причастен к совершению тяжкого преступления. Досонов обвинялся в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева. Милиция задержала его спустя два года, однако в июле 2017-го Дженго по решению Кара-Суйского районного суда отпустили. В январе он вызывался милицией Оша для профилактической беседы.