COVID-19 в мире. Заразились более 107,3 миллиона, умерли более 2,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 438 тысяч 587. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 107 миллионов 323 тысячи 85 человек. Больше всего зараженных в США (27 миллионов 285 тысяч 135), Индии (10 миллионов 858 тысяч 371), Бразилии (9 миллионов 659 тысяч 167), Великобритании (3 миллиона 996 тысяч 833), России (3 миллиона 968 тысяч 228), Франции (3 миллиона 444 тысячи 888), Испании (3 миллиона 23 тысячи 601), Италии (2 миллиона 668 тысяч 266), Турции (2 миллиона 556 тысяч 837), Германии (2 миллиона 311 тысяч 297) и Колумбии (2 миллиона 173 тысячи 247).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 59,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 423 тысячи 981.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 353 тысяч 782. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 375 человек. В том числе в США всего скончались 471 тысяча 422, Бразилии — 234 тысячи 850, Мексике — 169 тысяч 760, Индии — 155 тысяч 252, Великобритании — 115 тысяч 68, Италии — 92 тысячи 338.

В Кыргызстане зарегистрировали 85 тысяч 328 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 247 тысяч 481, Узбекистане — 79 тысяч 237, Таджикистане — 13 тысяч 308.