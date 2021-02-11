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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 75 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 85 328

В Кыргызстане за сутки выявили еще 75 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 32 случая, Оше — 1, в Чуйской области — 17, Ошской — 4, Таласской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 2.

С марта в республике зарегистрировали 85 тысяч 328 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183064/
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