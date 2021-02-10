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Общество

Российские военные дополнили скульптурой обелиск воинам Иссык-Атинского района

В Иссык-Атинском районе ко Дню воинов-интернационалистов откроют обновленный обелиск. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной российской военной базы «Кант».

«По инициативе представителей Общественного объединения «Шурави» провели сбор денег и изготовили скульптуру воина-интернационалиста, которая дополнит существующую памятную композицию «Обелиск воинам Ысык-Атинского района, погибшим в Афганистане и Баткене», — сообщили в пресс-службе.

Торжественное открытие памятника состоится 15 февраля в День памяти воинов-интернационалистов, на котором будут присутствовать военнослужащие Объединенной российской военной базы «Кант».

пресс-службы Объединенной российской военной базы «Кант»
Фото пресс-службы Объединенной российской военной базы «Кант»

В объединение «Шурави» входят ветераны войны в Афганистане и других локальных боевых конфликтов, ветераны (пенсионеры) Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182907/
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