В Токтогуле задержаны водитель и пассажир Delicа с двумя килограммами наркотиков

Около двух килограммов наркотиков обнаружила милиция в машине жителя Чуйской области, остановленной на трассе Бишкек — Ош. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«5 февраля в 02.00 на автодороге в районе Токтогула сотрудниками СБНОН МВД и ООБДД Токтогульского РОВД была остановлена автомашина марки Mitsubishi Delica под управлением гражданина Б.У. При досмотре автомашины под передним пассажирским сиденьем обнаружен и изъят рюкзак, внутри которого находилось три обмотанных свертка с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли и в форме спичечных коробов. Всего 167 штук», — сообщили в МВД.

1 килограмм

937 граммов

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, обнаруженное и изъятое вещество — гашиш весом. По полученным данным, обнаруженные наркотические средства принадлежали 37-летнеему водителю и его 41-летнему пассажиру. Оба уроженцы Чуйской области.