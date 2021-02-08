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Общество

Выставка фотографий и книг, посвященная Ирану, откроется в Бишкеке

В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова завтра откроется выставка фотографий и книг «Исламская революция и Иран сегодня». Об этом сообщили в библиотеке.

По их данным, пройдет и презентация книг, изданных Культурным представительством Исламской Республики Иран в Кыргызстане.

На выставке представлены фотографии важных событий революции 1979 года и исторических процессов в Иране, о великолепии иранской природы, архитектуры, культурных памятников и многом другом.

На книжной выставке представлены книги известных писателей и поэтов Ирана, а также информационно-аналитические периодические издания.

Мероприятие проводится к 42-й годовщине Исламской революции в Иране и 10-й годовщине деятельности его культурного представительства в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182674/
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