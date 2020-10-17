Линейные ускорители обещают поставить в Бишкек в конце октября

Линейные ускорители должны прибыть в Бишкек в третьей декаде октября. Об этом со ссылкой на директора Национального центра онкологии и гематологии Эрниса Тилекова сообщил пресс-центр Минздрава.

По его словам, после прибытия оборудования сразу начнется его инсталляция. «Ремонтные работы бункера практически завершены, сейчас идет третий этап заливки бетоном крыши. Внутренние отделочные работы также почти закончены, специальная бронированная дверь закуплена», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за распространения коронавируса поставка линейных ускорителей в Кыргызстан затягивается.

Напомним, в ноябре 2018 года Министерство здравоохранения объявило тендер на закупку двух линейных ускорителей. 11 апреля 2019 года заключен трехсторонний договор между Фондом обязательного медицинского страхования, Национальным центром онкологии и гематологии и ОсОО MN Medical OU на поставку двух комплектов линейных ускорителей на сумму $3 миллиона 874 тысячи 778.