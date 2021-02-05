Subaru отзывает почти 400 автомобилей с рынка. Работник не докрутил гайку

Автомобилестроительный бренд Subaru отзывает почти 400 автомобилей, выпущенных на заводе в штате Индиана с 14 по 21 декабря 2020 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, причиной этому стала ошибка одного из работников, использовавшего неверное усилие при затягивании гайки троса селектора CVT. Это могло привести к некорректной работе коробки передач.

Проблему обнаружили в рамках проверки на сборочной линии. Представители компании начали внутреннее расследование — оказалось, что мужчина работал над 91 автомобилем. Но на всякий случай компания отозвала всю партию, к которой он мог приложить руку — 314 экземпляров универсала Outback и 69 Impreza.

В компании отметили, что уведомят всех владельцев потенциально неисправных Subaru в течение нескольких недель.