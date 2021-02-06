Кыргызстанцы смогут участвовать в первом фестивале подкастеров

Кыргызстанцы смогут поучаствовать в первом в Центральной Азии фестивале подкастеров. Об этом сообщили в медиашколе CABAR.asia.

По ее данным, фестиваль будет интересен для тех, кто слушает и делает подкасты, а также для всех, кто планирует записать свой первый подкаст.

«Сфера подкастинга в Центральной Азии не изучена, нет цифр и видения отрасли, подкастинг больше как хобби, и непонятно, есть ли у него будущее. Поэтому мы и проводим фестиваль, чтобы узнать о состоянии отрасли сейчас, какое у нее будущее и подружить всех подкастеров региона», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 25 и 26 февраля в формате онлайн. Подробную информацию можно получить на специальном сайте организаторов.