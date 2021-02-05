Работают незаконно, а на митинги выходят. Мэрия о стихийных торговцах

Рейды по предотвращению стихийной торговли вокруг Ошского рынка возобновили вчера. Об этом на брифинге в мэрии столицы сообщил аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев.

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По его словам, из-за этого торговцы второй день выходят на акции протеста.

«Эта проблема существует более 20 лет. Ситуация сказывается на целом районе, в частности на торговцах, которые работают на рынке законно. Они жалуются, что несут убытки из-за продавцов стихийных точек продажи. Мы недавно раздавали всем им уведомления, чтобы они покинули эти места, но это было проигнорировано. Поэтому возобновлены регулярные рейды. Будем проверять квадрат вокруг Ошского рынка — участки улиц Бейшеналиевой, Киевской, Московской, Павлова и Кулиева», — рассказал аким.

В мэрию Бишкека пришли также и сами торговцы рынка, которые работают на законных условиях.

«Стихийные торговцы находятся там нелегально, не открывают патенты, а на митинги выходят. Нужно же работать по закону и соблюдать все правила», — отметила одна из продавцов.

Напомним, что сегодня торговцы с Ошского рынка вышли на митинг к Дому правительства. Они требуют дать им возможность работать. По словам участников акции протеста, мэрия Бишкека устраивает рейды на рынке, запрещая устанавливать стихийные точки продажи.