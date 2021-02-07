Неделя-24. В Кыргызстане очередной премьер, и когда начнут вакцинацию от COVID

Жогорку Кенеш утвердил новый состав и структуру правительства, а президент указом одобрил их. В итоге в Кыргызстане появилось очередное правительство. Его возглавил Улукбек Марипов, став 32-м премьер-министром в истории независимого Кыргызстана. Правда, судя по всему, жить новому правительству не очень долго — впереди еще референдум по Конституции, выборы парламента, по итогам которых наверняка кабмин будут перетряхивать.

Вакцинация населения от коронавируса в Кыргызстане пройдет в три этапа. На первом планируют привить медработников с высоким и очень высоким риском заражения и граждан из социально-демографических групп со значительно более высоким риском развития заболевания, преподавателей, сотрудников правоохранительных органов, сотрудников сферы услуг. На втором этапе — лиц в возрасте 60 лет и старше, граждан с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, из социально уязвимых слоев населения, на последнем — остальных кыргызстанцев. Прививки будут делать на добровольной основе.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Что известно об Улукбеке Марипове

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов

Жогорку Кенеш утвердил на посту премьер-министра 40-летнего Улукбека Марипова, новую структуру правительства и его состав. Он стал 32-м главой правительства за 30 лет независимости Кыргызстана. Чем известен новый премьер-министр, читайте в материале 24.kg.

Зачем Основной закон секретят?

Проект новой редакции Конституции, устанавливающий президентскую форму правления, поступил в парламент. Сейчас он на лингвистической экспертизе, после которой, обещают в Жогорку Кенеше, редакция Основного закона появится на сайте. Однако вносить предложения граждане не смогут. О ситуации в материале «Новая Конституция: спорная редакция может ударить по имиджу Садыра Жапарова».

В ожидании третьей волны COVID-19

Фото 24.kg. В Кыргызстане начали говорить о возможности очередной волны коронавируса

Предощущение третьей волны COVID-19 нередко проскальзывает в речах чиновников от здравоохранения. Называются и конкретные сроки — в Кыргызстане это февраль-март. Насколько оправдан этот прогноз и грозит ли нам повторение «черного» июля, 24.kg рассказал эпидемиолог Алексей Кравцов.

Как коронавирус ударил по тоям

Пандемия коронавируса и последовавший следом экономический кризис внесли свои коррективы в культуру тоев в Кыргызстане. И если раньше ни одна национальная свадьба, юбилей и проводы невесты не обходились без пышного торжества, то сегодня большинство предпочитает проводить более скромные мероприятия. Подробнее в материале «Культ тоев прошел. Как пышные торжества сменили на скромные посиделки».

Почему Минздрав не рад общественному совету

Фото 24.kg. Минздрав всегда относился к самым коррумпированным структурам страны

Во время начала эпидемии и летней волны COVID-19 в Кыргызстане общественного совета при Минздраве не было: полномочия старого истекли, а новый утвердили лишь к осени. И ни граждане, ни неправительственные организации не могли отслеживать деятельность самого значимого на тот момент ведомства. Сейчас он снова в стороне — и от работы межведомственной комиссии по проверке сферы здравоохранения во время пандемии коронавируса, и от затеянной министром оптимизации. Почему так случилось, 24.kg рассказала председатель ОС Минздрава Бактыгуль Исраилова.

Школы в традиционном режиме. Обучение или мучение?

Ученики четырех параллелей школ Бишкека вернулись к традиционной форме обучения с 18 января. Это 1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы. Процесс возобновился по новым правилам и с соблюдением санитарных норм, алгоритмов. Классы поделили на две подгруппы — составили специальное расписание. Кроме того, родителям, которые не захотели отправлять детей в школу, дали возможность учиться онлайн. Родители учеников школ столицы рассказали 24.kg об итогах двухнедельного обучения в офлайн-режиме.

Будни дежурной части МВД

Фото 24.kg. Так дежурная часть МВД выглядит изнутри. Попасть сюда постороннему невозможно

Начальник центра оперативного реагирования службы общественной безопасности МВД полковник Эмиль Орозакунов провел для 24.kg экскурсию по одному из самых закрытых милицейских подразделений — дежурной части Министерства внутренних дел. Офицер рассказал не только о буднях дежурных, но и о том, что приходилось переживать в дни политических потрясений.

Как можно на бюджетниках экономить

Чуть больше года назад работникам системы образования повысили зарплату. Однако воспитатели столичных детсадов радовались недолго. В январе 2021-го им сократили оклады. Почему это произошло? О ситуации в материале «На воспитателях детсадов сэкономили. Кто следующий?».

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Виктора Клейменова. Курпсайская ГЭС

Сегодня мы немного отойдем от зимней тематики. Хотя, конечно, и без нее не обойдется. Путешествуем мы с помощью наших авторов по разным регионам страны. Подробнее — «Мгновения жизни. Курпсайская ГЭС и озеро Ала-Коль».

Чем опасен храп и как с ним бороться

Почти треть своей жизни человек проводит во сне. Согласно данным мировой статистики, 20 процентов людей после 30 лет постоянно храпят. Многие из них воспринимают храп как неприятный звуковой феномен. Однако это не так. К каким последствиям для здоровья может привести храп, 24.kg рассказал лор-врач, сомнолог Владимир Пак.