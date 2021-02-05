Эксперт назвал причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

Некоторые люди могут не заболеть COVID-19 из-за того, что у них уже сформировался перекрестный или местный иммунитет. Об этом кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал в интервью РИА-Новости.

По его словам, антитела — маркер, показывающий, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к заболеваниям, например к ВИЧ.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», — сказал он.