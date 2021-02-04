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Общество

Директору госучреждения «Кадастр» Абдумуктару Маматову продлили домашний арест

Директора государственного учреждения «Кадастр» Абдумуктара Маматова оставили под домашним арестом до 2 апреля 2021 года. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде столицы.

По его данным, постановление суд принял 28 января.

Напомним, что 2 декабря 2020-го по подозрению в систематических поборах с подчиненных задержали директора государственного учреждения «Кадастр» Абдумуктара Маматова. АКС ГКНБ выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному получению денежных средств с руководителей территориальных подразделений в государственном учреждении «Кадастр».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182339/
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