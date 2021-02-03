Дело Аскарбека Шадиева выделять не будут. Суд отклонил ходатайство адвокатов

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Суд постановил не выделять в отдельное производство уголовное дело по незаконному обогащению в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева.

«Аскарбек Шадиев выехал за пределы Кыргызстана 28 апреля 2018 года, ему заочно вынесено постановление о подозрении в совершении преступления. Он скрылся от органов следствия. Заочно также Шадиева в совокупности приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в 60 тысяч сомов. Суд считает, что доводы адвокатов о выделении его дела в отдельное производство несостоятельны. Оснований для этого нет», — резюмировал председательствующий на процессе.

Ранее адвокаты Аскарбека Шадиева подали ходатайство о выделении его дела в отдельное производство.

Напомним, что суд объединил уголовные дела, где фигурантом проходит бывший глава государства Алмазбек Атамбаев. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017-м Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».