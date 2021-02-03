Проект новой Конституции будет вывешен на сайте Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе парламента.

Уточняется, что редакция находится на лингвистической экспертизе. Далее народные избранники должны одобрить закон о назначении референдума по принятию Основного закона. По предварительным данным, он пройдет в один день с местными выборами 11 апреля.

Ранее депутат Акылбек Жапаров заявил журналистам, что общественного обсуждения не будет, поскольку оно уже было проведено в рамках конституционного совещания.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.