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Общество
Сюжет: Конституционная реформа

Проект новой Конституции будет вывешен на сайте Жогорку Кенеша

Проект новой Конституции будет вывешен на сайте Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе парламента.

Уточняется, что редакция находится на лингвистической экспертизе. Далее народные избранники должны одобрить закон о назначении референдума по принятию Основного закона. По предварительным данным, он пройдет в один день с местными выборами 11 апреля.

Ранее депутат Акылбек Жапаров заявил журналистам, что общественного обсуждения не будет, поскольку оно уже было проведено в рамках конституционного совещания.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182090/
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