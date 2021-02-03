В Бишкеке 3 февраля солнечно. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 10 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Кантемировской, Ялтинской, Джалиля, Садовой, Парковой, Буденного;

9.30-12.00 — отрезки улиц Боконбаева, Логвиненко, Толстого;

9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-13 — Чуй-15), «Ала-Арча», «Ынтымак», «Арча-Бешик», «Тынчтык», село Чон-Арык (улица Садырбаева), отрезки улиц Садырбаева, Калкагар, Бос-Болток, Подольской, Выставочной, Волоколамской, Садыгалиева, Боронбаева, Гагарина, Космической, Курчатова, Воркутинской, Некрасова, Репина, Скрябина, Бектенова, Панфилова, Логвиненко, переулок Бийского;

9.40-13.00 — улица Кольбаева;

10.00-17.00 — улица Бейшеналиевой, 6;

12.00-16.00 — жилмассив «Ак-Бата»;

13.00-16.00 — отрезки улиц Фере, Мусорского;

13.00-17.00 — отрезки улиц Раззакова, Жумабека, Иваницина, Орозбекова;

14.30-16.30 — 4-й микрорайон, 4а, 6, 6а, 6б, 16.

У кого намечается той

Азамат Сыдыков

Родился 3 февраля 1986 года в городе Фрунзе. Пианист, победитель и лауреат международных конкурсов.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между ФРГ и Кыргызской Республикой

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, апрель 2019 года

Это случилось 3 февраля 1992 года.

Германия является одним из крупных доноров в Кыргызстане, оказывающим двустороннюю поддержку. Она также предоставляет значительные гранты в рамках многостороннего сотрудничества, в частности для совместного финансирования программ ООН, Европейского союза, Всемирного банка, АБР или ЕБРР.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Каный Калмурзаев

Родился 3 февраля 1932 года в городе Кызыл-Кие Ошской области. Доктор геолого-минералогических наук.

Специалист в области общей и региональной геологии, металлогении, геофизики (сейсмологии и радиогеологии). Организатор и первый директор Института сейсмологии АН Киргизской ССР, член-корреспондент АН Киргизской ССР.

Опубликовал более 140 научных работ, в том числе 10 монографий. Под его руководством защищены 4 докторские и 10 кандидатских диссертаций.

Умер в 1998 году.

Родился поэт Александр Зайцев

Фото open.kg. Александр Зайцев

Родился 3 февраля 1935 года в городе Кызыл-Кие Ошской области.

С 1985-го был редактором многотиражной газеты «Сельмагпевец» завода сельхозмашиностроения.

Перевел на русский язык книгу Абзии Кыдырова «Веселая азбука», отдельные произведения Толена Шамшиева, Токтосуна Самудинова, Маркабая Ааматова и других.

Печатается с 1960 года. Первый поэтический сборник «Работа» издан в 1972-м.

Родился ювелир Виктор Сырнев

Родился 3 февраля 1942 года в Екатеринбурге.

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В 1966 году переехал в Бишкек по приглашению Спорткомитета Киргизской ССР выступать за сборную по тяжелой атлетике. Участвовал в первенстве Советского Союза, установил три рекорда КиргССР.

С 1970 года занялся творческой деятельностью, с 1974-го — член Союза художников СССР.

Виктор Сырнев создал нагрудные президентские знаки для Розы Отунбаевой, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

Умер 7 сентября 2019 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, доме-музее Михаила Фрунзе, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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