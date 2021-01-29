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Общество

Современный климат признали самым жарким за 12 тысяч лет

Изменения климата, вызванные человеком, привели к беспрецедентным последствиям, выяснили ученые. Сейчас на Земле жарче, чем в последние 12 тысяч лет (все время существования человеческой цивилизации). По некоторым данным, современный климат побил рекорды 125-тысячелетней давности, но это менее достоверно, сообщает портал mir24.tv со ссылкой на Nature.

Ученые из Университета Ратгерса в Нью-Брансуике в США проанализировали, как менялись средние температуры на планете в далеком прошлом. До последнего времени существовали две теории, которые противоречили друг другу. Климатические модели показывали, после завершения последнего ледникового периода (12 тысяч лет назад) шло постоянное, но не слишком быстрое потепление. Но анализ ископаемых раковин, чувствительных к температуре, гласил: примерно 6 тысяч лет назад произошел пик потепления, затем планета охладилась, а с началом промышленной революции снова стала нагреваться.

Авторы нового исследования разгадали эту «температурную головоломку голоцена». Они доказали, что из анализа раковин были сделаны неверные выводы. Раковины «реагировали» только на жаркие летние периоды, тогда как холодные зимы никак на них не влияли. Поэтому ученые, опираясь на их состав, получали неоправданно завышенные годовые температуры.

«Мы демонстрируем, что глобальная среднегодовая температура повышалась в течение последних 12 тысяч лет, вопреки предыдущим результатам», — рассказала руководитель исследования Саманта Бова.

Межледниковое потепление оказалось естественным явлением, но человеческая деятельность многократно усилила его. К нашему времени температуры достигли рекордных значений и, вероятнее всего, в дальнейшем продолжат расти. Ученые подчеркнули, что человечество вступает на «неизведанную территорию».

Эксперты также отметили, что уровень углекислого газа сегодня находится на самом высоком уровне примерно за 4 миллиона лет и растет очень быстрыми темпами. Снижение выбросов во время пандемии оказалось слишком кратковременным, чтобы оказать существенный эффект.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181706/
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