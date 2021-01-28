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Общество

ВИЧ-инфицированные могут стать усыновителями и опекунами

Конституционная палата, рассмотрев дело о проверке пункта 39 в перечне заболеваний, при наличии которых человек не может быть усыновителем, опекуном, попечителем, признала оспариваемую норму противоречащей Конституции.

В своем решении КП отметила, что усыновление является наиболее предпочтительной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, которое, согласно статье 44 Кодекса о детях, выступает мерой защиты прав и законных интересов ребенка.

«Общепризнано, что при проведении антиретровирусной терапии качество и продолжительность жизни ВИЧ-положительных людей повышаются и практически не отличаются от жизни тех, кто не инфицирован. К тому же те, кто проходят терапию, достигают нулевой вирусной нагрузки, вследствие чего не способны заразить других. По определению ВОЗ передача ВИЧ-инфекции не происходит через воздух, при обычных повседневных контактах или при совместном пользовании личными предметами и употреблении продуктов питания, а лишь в конкретных случаях, которые носят частный характер», — говорится в решении КП.

Каких-либо оснований для введения особых ограничений для лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией с учетом первоначальных стадий заболевания, а также при соблюдении медицинских предписаний, не усматривается.

Из заключения Конституционной палаты

В КП уточнили, что предоставление возможности усыновления живущим с ВИЧ/СПИДом позволит детям, оставшимся без родительского попечения, обрести полноценную семью. 

Поэтому, как подчеркнули в своем заключении судьи Конституционной палаты, оспариваемый пункт является несоразмерным ограничением права каждого на недискриминацию, гарантированного Основным законом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181554/
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