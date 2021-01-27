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Общество

Секретный особняк Эркина Мамбеталиева на Иссык-Куле нашли журналисты

Журналисты нашли засекреченный особняк на побережье Иссык-Куля. Предположительно он принадлежит бывшему телохранителю бывшего президента Алмазбека Атамбаева Эркину Мамбеталиеву. Об этом говорится в расследовании издания Factcheck.kg.

По его данным, на побережье Иссык-Куля в селе Орнок расположен двухэтажный особняк. Но документально дома не существует. Владелец особняка также не известен. Имущество приписывают Эркину Мамбеталиеву. Об этом СМИ писали еще в 2015 году.

Эркин Мамбеталиев известен в Кыргызстане по ряду причин. Он бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева, его называли активным членом ОПГ Рыспека Акматбаева, он был осужден за убийство и оправдан. «Он может собрать на одном тое таких людей, как Камчи Кольбаев (криминальный авторитет), Ахматбек Келдибеков (экс-спикер ЖК), Байтемир Ибраев (экс-генпрокурор)», — пишет издание.

Редакция Factcheck.kg решила выяснить, действительно ли этот особняк принадлежит Эркину Мамбеталиеву. Для начала журналисты отыскали изображение дома в Сети.

Далее нашли аналогичный дом на Google-карте, выяснили его кадастровый номер и проверили, на кого оформлена недвижимость.

Согласно документам, на участке не существует никаких строений, а сама земля является сельскохозяйственной. Она не принадлежит и не находится в аренде ни у одного физического лица. Сельхозугодье не принадлежит даже государству, а записи в документах отсутствуют, о чем так прямо и написано.

Более того, у участка нет даже измеримой площади. В технических характеристиках недвижимости указано: фактическая площадь земельного участка — 0.0.

Принадлежит ли особняк Эркину Мамбеталиеву, выяснить редакции не удалось.

Но тот факт, что дома документально не существует, уже является прецедентом для проведения расследования соответствующими органами.

Factcheck.kg

Еще один объект недвижимости, на который обратило внимание издание, — это расположенный напротив «несуществующего» особняка пансионат «Эдельвейс». Журналисты также проверили через кадастровую службу, кто владеет земельным участком и зоной отдыха.

Factcheck.kg
Фото Factcheck.kg

Выяснилось, что у этой недвижимости хозяин есть и выступает им государство, землю у которого арендует несколько граждан. Большую часть арендовал некий Эркимбек уулу Аскар, которого источники называют сыном Эркина Мамбеталиева (его полное имя по документам Эркимбек).

По данным все того же кадастра, в графе «Вид недвижимости» указано, что это «земельный участок без строения», а форма использования как «Лесные площади». В графе «Целевое назначение» земля вновь числится как предназначенная под сельскохозяйственные нужды.

По сведениям публичной кадастровой карты, территория, на которой расположился пансионат «Эдельвейс», отмечена как земли Государственного лесного фонда (ГЛФ) и являются особо охраняемой зоной.

На скриншоте ниже некий Аскар Эркимбеков отвечает на вопросы относительно пансионата «Эдельвейс».

Издание отмечает, что пользователь социальной сети Facebook также по имени Аскар Эркимбеков публиковал на своей странице фото из пансионата «Эдельвейс». Это удалось установить, сравнив фонари на снимках Эркимбекова и в Instagram пансионата «Эдельвейс».

Factcheck.kg
Фото Factcheck.kg

Выяснилось также, что Эркимбек уулу Аскар и Эркин Мамбеталиев прописаны на одном и том же избирательном участке в Бишкеке.

Журналисты подчеркивают, что документальное отсутствие особняка в селе Орнок и строительство целого пансионата в особо охраняемой зоне ГЛФ, предназначенной для лесных площадей, уже являются прецедентом для проведения расследования соответствующими органами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181425/
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