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Общество

ОАО «Северэлектро» судится с бывшим директором Доскулом Бекмурзаевым

ОАО «Северэлектро» обжалует решение Аламединского районного суда о восстановлении на должность директора компании Доскула Бекмурзаева. Об этом 24.kg сообщили в Чуйском областном суде.

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По его данным, ранее Аламединский райсуд признал незаконным увольнение бывшего директора «Северэлектро». Однако компания подала апелляцию.

«Компания несогласна с решением райсуда, поэтому подала иск. Заседение должно было состояться вчера в Чуйском областном суде, но представитель одной из сторон не явился на процесс. Слушание перенесли на 3 февраля», — проинформировали редакцию.

Напомним, что 28 октября 2020 года решением совета директоров ОАО «Северэлектро» освобожден от занимаемой должности генерального директора акционерного общества Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новым главой ОАО «Северэлектро» стал Улан Астаркулов. Решение согласовали с Фондом по управлению государственным имуществом и ОАО «Национальный энергохолдинг».

После этого электрики и рабочие РЭС, не согласные с назначением нового директора, несколько раз выходили на митинги к Дому правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181187/
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