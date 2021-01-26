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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Медики должны собрать консилиум по состоянию здоровья Атамбаева до 3 февраля

Медики должны провести консилиум по состоянию здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева до 3 февраля. Об этом 24.kg рассказал его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, Алмазбек Атамбаев чувствует себя не очень хорошо. Его мучают боли в спине. «3 февраля состоится очередное судебное заседание по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и еще по двум делам, и до этого дня врачи должны дать судье ответ относительно моего подзащитного. Мы также будем настаивать на изменении меры пресечения. По другим уголовным делам моему подзащитному она не избиралась в виде содержания под стражей. А дело об освобождении Азиза Батукаева направлено на пересмотр, и 28 января должен начаться процесс в Первомайском суде Бишкека. Согласно УПК, нельзя содержать под стражей человека более одного года. Это позволительно только в исключительных случаях, а таких обстоятельств по этому делу нет. Из-за судей и их неэффективной работы рассмотрение данного дела тянется с августа 2020 года. Состояние здоровья Атамбаева ухудшается», — отметил Замир Жоошев.

Он добавил, что суд по Батукаеву будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, что ранее суд объединил уголовные дела. В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181178/
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