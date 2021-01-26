В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 550 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 907 пациентов, в больницах — 643. В том числе 27 человек — в крайне тяжелом состоянии, 219 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (395 человек, или 61,4 процента) оценивают как средней тяжести. Только два пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 157 человек. В Бишкеке выписан 61 человек, Чуйской области — 55, Ошской — 4, Таласской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 4.

С начала марта выздоровели 80 тысяч 182 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.