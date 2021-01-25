20:48
USD 84.77
EUR 103.24
RUB 1.14
Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

COVID-19. Двух бывших вице-премьеров вызвали на допрос в Финпол

Экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова вызвана на допрос в ГСБЭП. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что бывшая чиновница проходит свидетелем по делу о поставках гумпомощи в страну во время пандемии коронавируса.

Известно, что по этому же делу вызвана и другой экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова. Оба бывших члена кабмина дадут показания 26 января.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетеля вызывался и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. 12 января в Финпол вызывали и экс-вице-премьер-министра Кубатбека Боронова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181141/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Главный пульмонолог призвал перепроверить выводы межведкомиссии по COVID-19
Еще живые лежали рядом с трупами! История девушки, в пандемию лишившейся отца
Главный пульмонолог рассказал, отчего умирали люди при первой волне COVID-19
Родственники умерших от коронавируса вышли на митинг к зданию Минздрава
Для зараженных COVID-19 свободны 256 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 99,1 миллиона, умерли более 2,1 миллиона
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 613 человек, 253 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 71 случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 83 971
В Кыргызстане еще четыре медика заразились коронавирусом
Популярные новости
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Маршрутный бунт. Какой тариф устроил&nbsp;бы бишкекчан и&nbsp;почему Маршрутный бунт. Какой тариф устроил бы бишкекчан и почему
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Бизнес
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя Специалистов мирового уровня пригласили мониторить хвостохранилище Джеруя
Макгрегор против Порье&nbsp;&mdash; на&nbsp;кону встреча с&nbsp;Хабибом. Смотрите в&nbsp;O!TV Макгрегор против Порье — на кону встреча с Хабибом. Смотрите в O!TV
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
25 января, понедельник
20:42
Столичная мэрия выиграла еще одно дело в суде у должника Столичная мэрия выиграла еще одно дело в суде у должник...
20:37
COVID-19. Двух бывших вице-премьеров вызвали на допрос в Финпол
20:15
Матери известного дирижера Медета Осмонова срочно нужна операция. Объявлен сбор
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень вырос во всех районах
19:49
В Генпрокуратуре сообщили подробности задержания Абдиля Сегизбаева