COVID-19. Двух бывших вице-премьеров вызвали на допрос в Финпол

Экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова вызвана на допрос в ГСБЭП. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что бывшая чиновница проходит свидетелем по делу о поставках гумпомощи в страну во время пандемии коронавируса.

Известно, что по этому же делу вызвана и другой экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова. Оба бывших члена кабмина дадут показания 26 января.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетеля вызывался и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. 12 января в Финпол вызывали и экс-вице-премьер-министра Кубатбека Боронова.