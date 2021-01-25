26 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш»;

9.00-12.00 — отрезки улиц Люксембург, Красной, Токтоналиева, переулки Лазурный, Верхний, Баррикадный;

9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Самойленко, Ветеринарная, Южная магистраль, Абдрахманова, Набережная);

9.30-13.00 — 12-й микрорайон, улица Каралаева;

9.30-17.00 — отрезки улиц Ялтинской, Джалиля, Шайыр, Ганди, Киевской, Сыдыкова;

10.00-14.00 — отрезок улицы Дачной, переулок Керченский;

12.30-15.30 — 12-й микрорайон, улицы Байтика Баатыра, Медерова, Элебаева;

13.00-16.00 — отрезки улиц Гагарина, 2-я линия, проспекта Чингиза Айтматова;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Кайберен);

13.00-15.00 — отрезки улиц Панфилова, Боконбаева.