26 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш»;
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Люксембург, Красной, Токтоналиева, переулки Лазурный, Верхний, Баррикадный;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Самойленко, Ветеринарная, Южная магистраль, Абдрахманова, Набережная);
- 9.30-13.00 — 12-й микрорайон, улица Каралаева;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Ялтинской, Джалиля, Шайыр, Ганди, Киевской, Сыдыкова;
- 10.00-14.00 — отрезок улицы Дачной, переулок Керченский;
- 12.30-15.30 — 12-й микрорайон, улицы Байтика Баатыра, Медерова, Элебаева;
- 13.00-16.00 — отрезки улиц Гагарина, 2-я линия, проспекта Чингиза Айтматова;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улица Кайберен);
- 13.00-15.00 — отрезки улиц Панфилова, Боконбаева.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Набережная, Школьная, Юбилейная, переулок Почтовый), Луговое (улица Алма-Атинская), Нижняя Ала-Арча (улицы Чагая, Коллекторная, Короткая, переулок Больничный), Аламедин (улицы Тупик, Заводская, Молодежная, Гагарина), Лебединовка (проспект Ленина, улицы Садовая, Мичурина, переулок Садовый), Байтик (жилмассив «Тынчтык», улицы Новостройка, Суюмбаева, Исмаилова, Эшмамбет у. А.), Бир-Булак (улица Турсуматова, жилмассивы «32 га», «40 га»), Таш-Добо (улица Арычная), Рассвет (улицы Веселая, Дружбы, Лесхоз, Парковая, Садовая, Школьная);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, 62-292, Адилет, Керме-Тоо, Кызыл-Кыя, Маматемин-ата, Хан-Тенгри, Эне-Сай), Романовка (улицы Западная, Кирова), Селекция (улицы Парковая, Таш-Рабат, Кипкалова, Еркеева, Плодоовощная, Ала-Арчинская, Проектируемая, Селекционная, 1-я Селекция), Орок (улицы Коновалова, Орокская, Проектируемая, 2-я Кавказская, Багорная, Октябрьская, Романкула, Шарбашатская, Молодежная, Новая), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка, Садовая, Арыкбаева, Виноградная), Джал (улицы Калтар, Проектируемая), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Алма-Атинская, Больничная, Свободы, Правды, Строительная, Фрунзе, Калинина, Мельничная, Бакыт, Советская, Линейная, Торговая, Урожайная, Шопокова, Батаева, Свердлова, Белинского);
- 10.00-16.00 — села Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Средняя, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная), Манас (улицы Совхозная, Комсомольская, Мира, Новая, Северная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, Проектируемая, тупик Северный), Комсомольское (улицы Лесная, Тупик, Чуйская, Проектируемая, Южная, Восточная, Дорожная, Новая, Строительная), Ак-Жол (улицы Дачная, Восточная, Фрунзе, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, Кормовик);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ан-Арык (улица Усенбекова), Александровка (улицы Пионерская, Чапаева, Комсомольская, Пушкина, Буденного, Почтовая, Ключевая), Спартак;
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Мира, 23, 25, 27, 29, 31, Бедного), села Сары-Булак (улица Шопокова), Новониколаевка (улица Строительная);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Дмитриевка (улицы Нальчик, Фрунзе, Ленина, Пендюрина), Жайылма (улицы Токтогула, Рахматова, Айдарова);
Чуйский РЭС
- 9.00-13.00 — село Мээнеткеч (улица Жансеитова);
- 13.00-17.00 — села Жаны-Турмуш, Жаны-Чек, Сайлык;
- 9.00-17.00 — село Чуй (улица Тихая);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Жол-Булак (улица Тынчтык).
3Баткенская область
- 8.30-16.30 — Кызыл-Кия (улицы Сухан, Кувасай, Каганович, Сулайманабад, Совхоз, 9-й пятилетки, Молодая Гвардия, Ак-Булак, Бейшеналиевой, Дружбы народов, Жакыпова, Карбышева, Корчагина, Космодемьянской, Крупской, Механизаторская, Орто-Кыштакская, Свердлова, Фрунзе).