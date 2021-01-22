В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 714 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 17 пациентов, в больницах — 697.

В том числе 33 человека — в крайне тяжелом состоянии, 219 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (442 человека, или 63,4 процента) оценивают как средней тяжести. Только три пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 155 человек. В Бишкеке выписаны 58 человек, Чуйской области — 46, Ошской — 13, Таласской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 19, Джалал-Абадской — 11, Баткенской — 3.

С начала марта выздоровели 79 тысяч 664 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.