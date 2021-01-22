09:48
USD 84.53
EUR 102.55
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 714 человек, 252 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 714 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 17 пациентов, в больницах — 697.

В том числе 33 человека — в крайне тяжелом состоянии, 219 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (442 человека, или 63,4 процента) оценивают как средней тяжести. Только три пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 155 человек. В Бишкеке выписаны 58 человек, Чуйской области — 46, Ошской — 13, Таласской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 19, Джалал-Абадской — 11, Баткенской — 3.

С начала марта выздоровели 79 тысяч 664 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180819/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 97,4 миллиона, умерли более 2 миллионов
Во время пандемии реорганизовать систему здравоохранения нельзя
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В Кыргызстане выявили 118 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 83 703
COVID-19. Доноры возобновят помощь Кыргызстану после финансового отчета кабмина
Бесплатно вакцинацию в Кыргызстане пройдут около 80 процентов населения
Минздрав: Есть данные, что 47 процентов кыргызстанцев уже переболели COVID-19
COVID-19. Тесты кыргызстанцев на наличие нового штамма исследуют в Новосибирске
Россия бесплатно предоставит Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины от COVID-19
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Бизнес
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
22 января, пятница
09:48
Груз ценой 545 тысяч сомов. В Кыргызстан пытались ввезти контрабандные телефоны Груз ценой 545 тысяч сомов. В Кыргызстан пытались ввезт...
09:47
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 января
09:46
В Бишкеке сгорело кафе «Пур-Пур»
09:38
COVID-19 в мире. Заразились более 97,4 миллиона, умерли более 2 миллионов
09:36
Во время пандемии реорганизовать систему здравоохранения нельзя