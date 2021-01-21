COVID-19 в мире. Заразились более 96,8 миллиона, умерли более 2 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 698 тысяч 827. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 96 миллионов 841 тысяча 621 человек. Больше всего зараженных в США (24 миллиона 433 тысячи 677), Индии (10 миллионов 595 тысяч 660), Бразилии (8 миллионов 638 тысяч 249), России (3 миллиона 595 тысяч 136), Великобритании (3 миллиона 515 тысяч 796), Франции (3 миллиона 23 тысячи 661), Италии (2 миллиона 414 тысяч 166), Испании (2 миллиона 412 тысяч 318), Турции (2 миллиона 406 тысяч 216), Германии (2 миллиона 100 тысяч 618) и Колумбии (1 миллион 956 тысяч 979).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 53,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 387 тысяч 66.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 74 тысяч 467. За сутки показатель вырос на 18 тысяч 226 человек. В том числе в США скончались 406 тысяч 1, Бразилии — 212 тысяч 831, Индии — 152 тысячи 718, Мексике — 144 тысячи 731, Великобритании — 93 тысячи 469 и Италии — 83 тысячи 681.

В Кыргызстане зарегистрировали 83 тысячи 585 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 219 тысяч 527, Узбекистане — 78 тысяч 163, Таджикистане — 13 тысяч 308.