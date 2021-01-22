09:47
USD 84.53
EUR 102.55
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

Во время пандемии реорганизовать систему здравоохранения нельзя

Во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, реорганизовать систему здравоохранения нельзя. Об этом 24.kg сообщил экс-министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, борьба с COVID-19 еще не закончена. «Врачи устали, они деморализованы. Обещанные компенсации не дали, инфраструктуру не создали. Теперь еще эта реформа. Многие могут просто бросить работу или уехать за рубеж. Создается впечатление, что борьба с пандемией в КР отошла на второй план, все привыкли к смертям, а плановых, текущих пациентов вообще бросили», — сказал Талантбек Батыралиев.

Читайте по теме
Оптимизация системы здравоохранения приведет к ее параличу

Он добавил, что COVID-19 по течению и клинике — многодисциплинарное, полиорганное заболевание. «Многие умирают от сопутствующих заболеваний. Если у человека больное сердце, его должен лечить кардиолог, а в инфекционной больнице кардиологов нет. У других болят почки, голова. Таких заболевших коронавирусом должен лечить не ординатор, а специалист. Я с самого начала против такого лечения, как в КР. Должно быть полифункциональное лечение ковидных пациентов», — подчеркнул Талантбек Батыралиев.

Отметим, что Минздрав планирует провести слияние, присоединение территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группой семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями. Аналогичным образом будут реорганизованы районные и городские центры профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180715/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 97,4 миллиона, умерли более 2 миллионов
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 714 человек, 252 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 118 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 83 703
Почему очередная реформа Минздрава разрушит здравоохранение
COVID-19. Доноры возобновят помощь Кыргызстану после финансового отчета кабмина
Бесплатно вакцинацию в Кыргызстане пройдут около 80 процентов населения
Минздрав: Есть данные, что 47 процентов кыргызстанцев уже переболели COVID-19
COVID-19. Тесты кыргызстанцев на наличие нового штамма исследуют в Новосибирске
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Бизнес
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
22 января, пятница
09:46
В Бишкеке сгорело кафе «Пур-Пур» В Бишкеке сгорело кафе «Пур-Пур»
09:38
COVID-19 в мире. Заразились более 97,4 миллиона, умерли более 2 миллионов
09:36
Во время пандемии реорганизовать систему здравоохранения нельзя
09:32
Великобритания поздравила Садыра Жапарова с избранием на должность президента
09:28
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом