Во время пандемии реорганизовать систему здравоохранения нельзя

Во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, реорганизовать систему здравоохранения нельзя. Об этом 24.kg сообщил экс-министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, борьба с COVID-19 еще не закончена. «Врачи устали, они деморализованы. Обещанные компенсации не дали, инфраструктуру не создали. Теперь еще эта реформа. Многие могут просто бросить работу или уехать за рубеж. Создается впечатление, что борьба с пандемией в КР отошла на второй план, все привыкли к смертям, а плановых, текущих пациентов вообще бросили», — сказал Талантбек Батыралиев.

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Он добавил, что COVID-19 по течению и клинике — многодисциплинарное, полиорганное заболевание. «Многие умирают от сопутствующих заболеваний. Если у человека больное сердце, его должен лечить кардиолог, а в инфекционной больнице кардиологов нет. У других болят почки, голова. Таких заболевших коронавирусом должен лечить не ординатор, а специалист. Я с самого начала против такого лечения, как в КР. Должно быть полифункциональное лечение ковидных пациентов», — подчеркнул Талантбек Батыралиев.

Отметим, что Минздрав планирует провести слияние, присоединение территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группой семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями. Аналогичным образом будут реорганизованы районные и городские центры профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора.