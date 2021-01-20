Родители детей с ОВЗ получают пособие в два раза меньше приемных

Выплачивать родителям детей с ОВЗ такое же пособие, как и приемным, предлагает директор Первого детского хосписа Ольга Труханова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, сейчас пособие по инвалидности детям составляет 4 тысячи сомов и 4 тысячи 900 сомов — оплата услуг персонального ассистента, чаще всего ее оформляет мама ребенка. В общем — 8 тысяч 900 сомов.

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Ольга Труханова добавляет, что в то же время фостерная (приемная) семья на содержание ребенка будет получать сумму, равную двум прожиточным минимумам, — 9 тысяч 402 сома и зарплату приемному родителю — 9 тысяч 355 сомов. Итого 18 тысяч 757 сомов.

«Мне кажется, будет здорово, если родители детей с инвалидностью будут получать пособие, как и фостерные семьи. Это будет хорошей поддержкой для таких семей, ведь уход за тяжелобольным ребенком обходится в круглую сумму», — отметила она.

Напомним, новая услуга персонального ассистента в Кыргызстане введена с 1 января 2019 года для оказания содействия в реализации права каждого ребенка на семейное окружение и поддержку родителей, имеющих детей/ребенка с тяжелой формой инвалидности, которые не могут самостоятельно себя обслуживать. Персональный ассистент, кроме предоставления социально-бытовых услуг по уходу за ребенком, также оказывает содействие ребенку в реализации индивидуальной программы реабилитации (ИПР).

Размер ежемесячной оплаты услуг персонального ассистента составляет 4 тысячи 900 сомов. При этом добровольный патент и страховой полис приобретаются сотрудниками районных управлений труда и социального развития за счет республиканского бюджета.