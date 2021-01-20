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Общество

Молодых юристов Кыргызстана приглашают на учебу в Японию (обновлено)

Молодые юристы Кыргызстана смогут пройти обучающие курсы в Японии. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По его информации, для этого нужно принять участие в программе MIRAI на тему «Специалисты верховенства закона». Документы необходимо сдать до 16.00 12 февраля в государственную кадровую службу.

«Государственная кадровая служба предлагает молодым практикующим юристам от 20 до 30 лет, а также студентам и аспирантам юридических специальностей, заинтересованным в юриспруденции в бизнес- и государственной сферах принять участие в программе MIRAI. Наилучшие кандидаты будут отобраны японской стороной. Более детальную информацию можно получить на сайте посольства Японии в Кыргызстане», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180538/
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