Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы

В Кыргызстане работает центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Он помогает легально и безопасно устроиться на работу за границей. С помощью центра смогли трудоустроиться в разных странах более 13,3 тысячи соотечественников.

Редакция 24.kg собрала основные ответы на вопросы желающих уехать на заработки за пределы республики.

1 В каких странах кыргызстанцы могут работать легально? Основной партнер Кыргызстана по трудовой миграции — Россия. Через центр трудоустройства граждан за рубежом можно устроиться в Великобританию и Южную Корею. Кыргызстанцы также могут легально работать в Казахстане, Турции, Германии, Японии, государствах Персидского залива, Египте, некоторых странах Европы. Всего 25 государств.

2 Как попасть на работу за границу? Кыргызстанцы, желающие поехать за границу, могут обратиться в центр трудоустройства граждан либо в частные агентства занятости, у которых есть официальные разрешения на оказание таких услуг. Из документов необходимы ID-карта, заграничный паспорт и их копии. В Великобританию подать заявку можно онлайн. В Южную Корею — только офлайн. Информация о регистрации граждан объявляется на сайте migrant.kg.

3 Какие требования к соискателям? Одно из основных — знание языка. Например, чтобы получить работу в Южной Корее, необходимо знать корейский язык, хотя бы на базовом уровне. В Великобритании знание языка не требуется. Достаточно владеть русским. Мигрантов также проверяют на ловкость рук, наличие любого вида цветовой слепоты, проводят тесты на компетенцию, собеседования и интервью.

4 Сколько стоит трудоустройство? Трудоустройство через центр для граждан Кыргызстана бесплатное. Частные агентства, у которых есть разрешение на трудоустройство кыргызстанцев, берут определенную плату за услуги. Разовая сумма должна быть не более 50 процентов от предполагаемой зарплаты, которую человек будет получать за рубежом.

5 На какой срок могут уехать кыргызстанцы? Великобритания набирает сотрудников на краткосрочный период — до шести месяцев. Южная Корея — до четырех лет и девяти месяцев. В других странах сроки пребывания зависят от контракта. Это может быть от шести месяцев до двух-трех лет.

6 Сколько частных агентств официально зарегистрировано и имеет лицензии? В базе центра трудоустройства граждан за рубежом более 150 частных агентств занятости. Легально ли работает та или иная фирма, можно проверить на сайте migrant.kg.

7 Сколько могут заработать кыргызстанцы за границей? В Великобритании заработная плата составляет около 10 фунтов в час, или около 1 тысячи сомов. Рабочие часы в день зависят от погоды, урожайности и других факторов. В Турции и государствах Персидского залива средняя зарплата — от $600. Самыми прибыльными местами считаются крупные авиакомпании. В контракт входят также бесплатное питание, проживание и проезд. В Южной Корее минимальная зарплата начинается от $1,5 тысячи, проживание и питание за счет работодателя. Соцпакет, страховка и регулярный отпуск тоже предоставляет работодатель.

8 Как не стать жертвой мошенников? Чтобы не попасть в «лапы» мошенников, кыргызстанцам рекомендуют искать работу только через центр трудоустройства граждан за рубежом и аккредитованные частные агентства занятости. Перед тем, как выехать за рубеж, необходимо посетить сайт migrant.kg и ознакомиться с основными правилами пребывания в той или иной стране, проверить данные частных агентств на легальность. В центре можно получить подробные консультации по всем вопросам трудовой миграции.