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Общество

Неделя-24. В школах возобновят обучение, а певцам пригрозили лицензиями

Школы Бишкека начнут поэтапно возвращаться к офлайн-обучению с 18 января. Речь идет об учениках 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Учебу возобновят с соблюдением всех санитарных норм, алгоритмов, утвержденных двумя министерствами — образования и здравоохранения. Кстати, такое решение вызвало бурные обсуждения — часть жителей недовольна, что школы открывают так выборочно, другая — что их вообще открывают.

Последствия коронавируса ощущаются не только в системе образования. На неделе Финпол взялся за расследование уголовного дела по борьбе с коронавирусной инфекцией в Кыргызстане. Глава службы Сыймык Жапыкеев рассказал журналистам, что, возможно, скоро задержат бывших чиновников. По его словам, в этом замешаны бывшие премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, первый вице-премьер Кубатбек Боронов и вице-премьер Алтынай Омурбекова.

Тем временем курс доллара в Кыргызстане вновь превысил 84 сома. С начала недели он подорожал на 45 тыйынов. А победивший на досрочных президентских выборах Садыр Жапаров пообещал сохранить статус русского языка как официального.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Номер шесть: победа и кадры Садыра Жапарова

из интернета
Фото из интернета. Садыр Жапаров на пресс-конференции после президентских выборов

10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. По предварительным данным АСУ, лидером президентской гонки с большим отрывом стал Садыр Жапаров. Он набрал 79,26 процента голосов избирателей. Чем известен шестой президент Кыргызстана? Об этом в материале 24.kg.

Пришедший к власти после октябрьских событий и досрочных президентских выборов Садыр Жапаров на пресс-конференции вновь заявил журналистам, что будет править страной сам. «Ни друзьям, ни водителям, ни родственникам не позволю вмешиваться», — заверил он. Но анализ показал, что именно его окружение в первую очередь получило должности на высоких и ответственных постах. Подробнее — «Кадры Садыра Жапарова. Соратники, земляки и друзья».

В Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. Явка на них оказалась рекордно низкой. По данным ЦИК, она составила 34,71 процента, на референдуме — 33,86 процента. Многие предпочли не ходить на избирательные участки, посчитав, что от их голоса исход выборов не зависит. На самом деле это не так. Об этом в материале «Выборы президента. Если бы на участки пришли все, то был бы второй тур».

10 января 2020 года кыргызстанцы избрали президента и определились с формой правления в стране. Таким образом, весной нас ожидает еще один плебисцит по принятию новой Конституции. И, возможно, как полагает ряд экспертов, новые президентские выборы. Подробнее — «Стоит ли нам ждать осенью президентских выборов: вопрос пока открытый».

COVID-19: новый штамм и техника для борьбы с заразой

из интернета
Фото из интернета. В Кыргызстане отмечается спад заболеваемости коронавирусом

Почему в Кыргызстане в отличие от многих других стран отмечается спад заражения коронавирусной инфекцией и пневмонией? Есть ли в республике британский штамм? Будут ли прививать население? Об этом в интервью 24.kg рассказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Мировое сообщество больше года продолжает бороться с COVID-19. Европа встретила Новый год на волне очередного всплеска заражений. На фоне происходящего все больший интерес у людей вызывают девайсы и приложения, которые, по заявлению их разработчиков, способны если не полностью защитить, то хотя бы свести к минимуму риск заражения. Об этом в материале «Устройства, защищающие от COVID-19. Мифы и реальность».

Кто возглавит новое правительство?

из интернета
Фото из интернета. Пока в Кыргызстане есть только исполняющий обязанности премьер-министра

По Конституции глава государства не может совмещать функции премьер-министра. Коалиция парламентского большинства в течение 15 дней после отставки Садыра Жапарова должна определиться с новой кандидатурой премьера и сформировать правительство. Сейчас исполняет обязанности главы правительства Артем Новиков. Подробнее в материале «Зачем нам премьер? Эксперты о возможных кандидатах на должность главы кабмина».

Что ждать от доллара и сома в 2021 году

Сейчас экономисты и аналитики не делают долгосрочных прогнозов. В условиях непрекращающейся пандемии коронавируса сложно предположить, как будет развиваться ситуация на следующей неделе, не говоря о ближайших месяцах. Но одно ясно: специалисты не ждут ослабления доллара как в мире, так и в Кыргызстане. Подробнее о ситуации в обзоре «Валютные скачки. Как будет меняться курс доллара в 2021 году».

Школы: проблемы обычного и онлайн-обучения

24.kg
Фото 24.kg. При входе в школы дежурят врачи
Ученики четырех параллелей школ Бишкека вернутся к традиционной форме обучения с 18 января. Речь о 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классах. На неделе чиновники во главе с вице-мэром столицы Айжан Чыныбаевой проверила готовность школ к открытию. Подробнее в репортаже «Открытие школ Бишкека. Офлайн-обучение в новом формате».

В Министерстве образования искренне надеются, что выход школьников не приведет к росту заболеваемости COVID-19 и в офлайн-режиме начнут учиться остальные. Отразилась ли дистанционная форма обучения школьников на его качестве и как будут оценивать, насколько ученики усвоили знания, 24.kg рассказала заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова. Подробнее — «Учить не значит научить. Как офлайн-обучение сказалось на образовании детей».

Как отзывчивые читатели помогли молодой маме

Марии Добариной 21 год. Она одна воспитывает ребенка. Молодая мать просила милостыню: в морозы она с малышом в коляске стояла у одного из торговых центров. Жила в старом доме в неотапливаемой комнате. 24.kg написало об истории женщины. Многие читатели откликнулись и захотели помочь. Чем в итоге все закончилось, в материале «Новый дом и работа. Как изменилась жизнь молодой мамы, просившей милостыню».

Лицензии на творчество

Скандал, развернувшийся вокруг шоу «В пи#ду звезду», может иметь куда более серьезные последствия не только для артистов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева, но и для всей отечественной эстрады. Глава Минкульта Нуржигит Кадырбеков заявил, что планирует ввести в Кыргызстане лицензии для эстрадных артистов, без которых они не смогут выходить на сцену. Журналист 24.kg разбирался в ситуации и узнал мнение артистов и юристов об этой инициативе.

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей

Виктора Клейменова
Фото Виктора Клейменова. Заснеженный Бишкек

Сегодня мы вновь с помощью наших авторов отправляемся в путешествие по республике. Посетим несколько регионов и отдадим дань зиме, которая взяла Кыргызстан в цепкие и холодные руки. Подробнее — «Мгновения жизни. Заснеженный Бишкек и зимняя Ала-Арча».

Кыргызстанка открыла компанию в Турции и помогает соотечественникам

Учитель английского и турецкого языков, сотрудник по международным связям в университете, стилист-байер, бизнес-леди — это путь, который за семь лет прошла кыргызстанка Лира Жолчиева в Турции. В 32 года она обосновалась в Стамбуле, одна воспитывает троих детей и успешно ведет собственный бизнес. Лира Жолчиева рассказала 24.kg, как правильно лечиться в Турции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180093/
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