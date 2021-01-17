Неделя-24. В школах возобновят обучение, а певцам пригрозили лицензиями

Школы Бишкека начнут поэтапно возвращаться к офлайн-обучению с 18 января. Речь идет об учениках 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Учебу возобновят с соблюдением всех санитарных норм, алгоритмов, утвержденных двумя министерствами — образования и здравоохранения. Кстати, такое решение вызвало бурные обсуждения — часть жителей недовольна, что школы открывают так выборочно, другая — что их вообще открывают.
Тем временем курс доллара в Кыргызстане вновь превысил 84 сома. С начала недели он подорожал на 45 тыйынов. А победивший на досрочных президентских выборах Садыр Жапаров пообещал сохранить статус русского языка как официального.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Номер шесть: победа и кадры Садыра Жапарова
10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления. По предварительным данным АСУ, лидером президентской гонки с большим отрывом стал Садыр Жапаров. Он набрал 79,26 процента голосов избирателей. Чем известен шестой президент Кыргызстана? Об этом в материале 24.kg.
Пришедший к власти после октябрьских событий и досрочных президентских выборов Садыр Жапаров на пресс-конференции вновь заявил журналистам, что будет править страной сам. «Ни друзьям, ни водителям, ни родственникам не позволю вмешиваться», — заверил он. Но анализ показал, что именно его окружение в первую очередь получило должности на высоких и ответственных постах. Подробнее — «Кадры Садыра Жапарова. Соратники, земляки и друзья».
В Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. Явка на них оказалась рекордно низкой. По данным ЦИК, она составила 34,71 процента, на референдуме — 33,86 процента. Многие предпочли не ходить на избирательные участки, посчитав, что от их голоса исход выборов не зависит. На самом деле это не так. Об этом в материале «Выборы президента. Если бы на участки пришли все, то был бы второй тур».
10 января 2020 года кыргызстанцы избрали президента и определились с формой правления в стране. Таким образом, весной нас ожидает еще один плебисцит по принятию новой Конституции. И, возможно, как полагает ряд экспертов, новые президентские выборы. Подробнее — «Стоит ли нам ждать осенью президентских выборов: вопрос пока открытый».
COVID-19: новый штамм и техника для борьбы с заразой
Почему в Кыргызстане в отличие от многих других стран отмечается спад заражения коронавирусной инфекцией и пневмонией? Есть ли в республике британский штамм? Будут ли прививать население? Об этом в интервью 24.kg рассказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
Мировое сообщество больше года продолжает бороться с COVID-19. Европа встретила Новый год на волне очередного всплеска заражений. На фоне происходящего все больший интерес у людей вызывают девайсы и приложения, которые, по заявлению их разработчиков, способны если не полностью защитить, то хотя бы свести к минимуму риск заражения. Об этом в материале «Устройства, защищающие от COVID-19. Мифы и реальность».
Кто возглавит новое правительство?
По Конституции глава государства не может совмещать функции премьер-министра. Коалиция парламентского большинства в течение 15 дней после отставки Садыра Жапарова должна определиться с новой кандидатурой премьера и сформировать правительство. Сейчас исполняет обязанности главы правительства Артем Новиков. Подробнее в материале «Зачем нам премьер? Эксперты о возможных кандидатах на должность главы кабмина».
Что ждать от доллара и сома в 2021 году
Сейчас экономисты и аналитики не делают долгосрочных прогнозов. В условиях непрекращающейся пандемии коронавируса сложно предположить, как будет развиваться ситуация на следующей неделе, не говоря о ближайших месяцах. Но одно ясно: специалисты не ждут ослабления доллара как в мире, так и в Кыргызстане. Подробнее о ситуации в обзоре «Валютные скачки. Как будет меняться курс доллара в 2021 году».
Школы: проблемы обычного и онлайн-обучения
«Открытие школ Бишкека. Офлайн-обучение в новом формате».
В Министерстве образования искренне надеются, что выход школьников не приведет к росту заболеваемости COVID-19 и в офлайн-режиме начнут учиться остальные. Отразилась ли дистанционная форма обучения школьников на его качестве и как будут оценивать, насколько ученики усвоили знания, 24.kg рассказала заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова. Подробнее — «Учить не значит научить. Как офлайн-обучение сказалось на образовании детей».
Как отзывчивые читатели помогли молодой маме
Лицензии на творчество
Скандал, развернувшийся вокруг шоу «В пи#ду звезду», может иметь куда более серьезные последствия не только для артистов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева, но и для всей отечественной эстрады. Глава Минкульта Нуржигит Кадырбеков заявил, что планирует ввести в Кыргызстане лицензии для эстрадных артистов, без которых они не смогут выходить на сцену. Журналист 24.kg разбирался в ситуации и узнал мнение артистов и юристов об этой инициативе.
Красота Кыргызстана в фотографиях читателей
Сегодня мы вновь с помощью наших авторов отправляемся в путешествие по республике. Посетим несколько регионов и отдадим дань зиме, которая взяла Кыргызстан в цепкие и холодные руки. Подробнее — «Мгновения жизни. Заснеженный Бишкек и зимняя Ала-Арча».
Кыргызстанка открыла компанию в Турции и помогает соотечественникам
Учитель английского и турецкого языков, сотрудник по международным связям в университете, стилист-байер, бизнес-леди — это путь, который за семь лет прошла кыргызстанка Лира Жолчиева в Турции. В 32 года она обосновалась в Стамбуле, одна воспитывает троих детей и успешно ведет собственный бизнес. Лира Жолчиева рассказала 24.kg, как правильно лечиться в Турции.